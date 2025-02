Olbia si complica la vita 

Hermaea Olbia 2

Castelfranco PI 3

Resinglass Olbia : Barbazeni 7, Ngolongolo 7, Blasi (L), Civetta, Partenio 22, Fontemaggi 2, Korhonen 17, Pasquino 10, Trampus 17, Kogler, Negri, Piredda. Allenatore Guadalupi.

Fgl-Zuma C. Pisa : Zuccarelli 17, Colzi 12, Salinas 22, Tosi, Braida, Vecerina 10, Ferraro 6, Tesi (L), Fucka 15, Fava, Lotti. All. Bracci.

Arbitri : Pasquali-Lambertini.

Parziali : 25-22, 25-23, 27-29, 18-25, 14-16.

Olbia. Dal tie-break vinto con la Clai Imola a quello perso con la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa il passo è breve per la Resinglass Olbia. Reduci da sei sconfitte tra regular e post season, le toscane espugnano in rimonta il GeoPalace nell’anticipo della 3ª giornata della Pool Salvezza della A2 femminile, lasciando alle galluresi la miseria di un punto che vale comunque quota 29 in classifica. Nel primo set, dopo l’iniziale equilibrio, la squadra di Dino Guadalupi mette la testa avanti (17-15), e vince la frazione a 22 dopo aver fallito due set point. All’inizio del secondo set le ospiti tentano la fuga (4-6), salvo essere prontamente riprese e sorpassate dalle padrone di casa con un parziale di 4 punti a zero: da quel momento conduce Olbia, che chiude a 23. La sfida cambia nel terzo set: Castelfranco in vantaggio (8-10), la Resinglass perde lucidità e terreno, poi pareggia i conti (20-20) e opera il sorpasso. Il controsorpasso è, però, dietro l’angolo: annullati due match point, Castelfranco la spunta ai vantaggi 29-27, vince anche il quarto set (25-18) e trascina la sfida al tie-break, che fa suo col punteggio di 16-14 completando l’opera.

RIPRODUZIONE RISERVATA