Olbia, sfrutta l’occasione 

Olbia. L’Alessandria non è mai stata un cliente facile per l’Olbia. Né lo sarà oggi nello scontro diretto del “Nespoli” in cui, a partire dalle 14, si affronteranno due formazioni a caccia di punti salvezza: i bianchi per allungare sui playout, i grigi per tirarsene fuori. A 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C la posta in palio è molto alta.

L'occasione

«A disposizione rimangono 12 punti: è nostro dovere cercare di raccoglierne il più possibile, a partire da questa partita», ha esordito ieri Roberto Occhiuzzi presentando la sfida con i piemontesi, a -3 in classifica. «La vittoria ci avvicinerebbe all’obiettivo, ma non dev’esserci l’esasperazione del risultato, che deve essere cercato attraverso la prestazione e la compattezza di un gruppo in cui vedo entusiasmo, voglia di combattere e di allenarsi come il primo giorno. I ragazzi sanno cosa vogliono, e tutti vogliono la stessa cosa: siamo un tutt’uno con l’ambiente, e la curva è con noi sempre. Veniamo da un’ottima prova contro una pretendente al titolo, ora ci attende un avversario che scenderà in campo col coltello tra i denti per giocarsi la chance della salvezza diretta. Ma siamo pronti alla battaglia».

Alcuni pensieri

Qualche dubbio di formazione per il tecnico, che avrà a disposizione la rosa sostanzialmente al completo con l’eccezione di Contini, uscito malconcio dal match col Cesena, e i lungodegenti Gelmi, Mordini, Travaglini, Konig e Palesi. «In avanti Nanni ha caratteristiche che altri attaccanti non hanno, anche se Corti a Cesena ha fatto una buona gara e poteva anche segnare», ha spiegato l’ex Cosenza: «Quando ci sono assenze devo lavorare su altre soluzioni ma la squadra oggi ha più certezze, con giovani in crescita come Zanchetta, che si è guadagnato una maglia da titolare. Certo, alcuni giocatori con la loro esperienza migliorano la gestione della gara. Con Dessena, Emerson, La Rosa, Ragatzu e Sperotto arriva subito il messaggio in campo, ma in partite in cui abbiamo dovuto rinunciare a elementi importanti il risultato l’abbiamo comunque ottenuto, e anche domenica stavamo facendo una buona gara». Prima dell’errore di Bellodi che ha spianato la strada al Cesena in occasione dell’1-0. «Quando subisci un gol c’è stato un errore, ma il diretto interessato, che fino a quel momento aveva fatto bene, non è uno che si tira indietro quando c’è da fare mea culpa, e con lui l’abbiamo analizzato. Adesso pensiamo all’Alessandria, contro la quale dovremo essere bravi a difenderci e a far male con le armi giuste».