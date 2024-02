«Olbia sfortunata ma l’approccio è da migliorare» 

Olbia. Anche a Carrara il migliore dell’Olbia è stato Rinaldi. Se i bianchi non hanno subito una goleada nel match del “Dei Marmi”, terminato 1-0, lo devono al portiere, capitolato prima dell’intervallo su punizione, complice una deviazione della barriera.

Non una novità per l’Olbia che il migliore in campo sia l’estremo difensore, decisivo domenica in almeno sei occasioni. Così come non lo è l’incapacità di rendersi pericolosa: contro la Carrarese l’unico tiro in porta l’ha firmato Bianchimano, incornando a lato a metà del primo tempo. Marco Gaburro, che aveva debuttato in panchina nel turno precedente col successo sull’Arezzo, avrà il suo bel da fare per salvare una squadra inceppata. «È stata una gara molto simile a quella che mi aspettavo, loro sono partiti forte ma abbiamo sofferto il giusto: è mancata un po’ di maturità negli ultimi 5’ del primo tempo per capire il momento, perché la Carrarese aveva iniziato a innervosirsi, sbagliando qualche giocata», ha spiegato l’allenatore nel post gara: «Queste gare vanno portate sullo 0-0 a fine primo tempo, perché poi nel secondo le dinamiche cambiano. Siamo stati un po’ sfortunati sull’episodio del gol, però è calcio, e penso che la squadra sia stata molto brava nella ripresa a stare in partita. Eventualmente, dobbiamo lavorare su altre cose ed essere più puliti di testa nell’approccio, perché ci pesa un po’ tanto quello che può essere il risultato».

Naturale per chi, come i galluresi, occupa il penultimo posto con 20 punti e 5 di gap dalla salvezza diretta a 14 giornate dalla fine del campionato di Serie C. Intanto, a Carrara ha esordito l’ultimo acquisto Catania. «Ovvio che non abbia ancora in testa i movimenti che io richiedo, ma sul finire poteva essere più fortunato quando si è trovato a tu per tu col portiere», ha sottolineato Gaburro, che ha concesso minuti, dopo tanto tempo, anche a Cavuoti e Zanchetta («il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti»). Chissà che domenica nello scontro diretto di Ancona il tecnico non ritocchi la formazione in maniera più decisa di quanto non abbia fatto tra l’Arezzo e Carrara.

