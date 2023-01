«Olbia, serve più cattiveria» 

Olbia. L’ironia corre sui social. E suggerisce che il Rimini, prossimo avversario dell’Olbia, viene da tre sconfitte e dunque al “Nespoli” domenica risorgerà. Con l’aiuto dei bianchi. Battute a parte, ai tifosi non è sfuggito che nell’ultimo turno, nello scontro salvezza con la Vis Pesaro, la squadra di Roberto Occhiuzzi è inciampata in vecchi vizi buoni a rianimare un avversario che in casa non vinceva da oltre 3 mesi. Tipo: regalare un tempo, il primo, ai marchigiani, e subire lo svantaggio, in questo caso doppio, prima di reagire. Così il gol di Ragatzu, sul 2-0 del “Benelli”, è servito solo a illudere. A ciò si aggiunga il nervosismo, costato a Biancu un secondo giallo stupido con espulsione a seguire e squalifica da scontare contro il Rimini - quando mancherà anche La Rosa per somma di ammonizioni - e l’incapacità di concretizzare le palle gol. E se non è sfuggito ai tifosi, figuriamoci a Occhiuzzi. Che nel post partita si è detto «arrabbiato». Spiegando: «I ragazzi devono capire che a fare la differenza in campo sono la cattiveria e la lucidità, soprattutto nelle gare in cui si ha la percezione di avere il dominio».

Le critiche

Com’è accaduto all’Olbia nella ripresa. «Bisogna aumentare il livello del gioco sporco e migliorare la capacità di essere pratici nelle scelte, ma soprattutto essere cattivi in ogni frangente della gara perché l’avversario può far gol in qualsiasi momento. Non mi è piaciuto l’atteggiamento nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo creato e sbagliato tanto, mentre alla Vis Pesaro è bastato un episodio per fare gol». Oltre a essere dolorosa per com’è maturata, la sconfitta della 22ª giornata di Serie C lo è perché peggiora la classifica dell’Olbia, scivolata al terzultimo posto con 18 punti, a -4 dalla salvezza diretta. E perché rafforza l’idea che i bianchi siano incapaci di continuità nei risultati. O, meglio, nelle vittorie, che sono appena 3.

Il mercato

La deficitaria propensione al gol spinge i tifosi a chiedere l’acquisto di una punta di peso. Ma intanto la società cerca un centrocampista per sostituire Minala dopo il divorzio consensuale. Testato in allenamento, l’ex Vis Pesaro Emmanuel Besea, classe 1997, svincolato, non convincerebbe. Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome del 26enne Alberto Acquadro, in forza alla Turris. Intanto, Occhiuzzi contro il Rimini dovrà reinventarsi la mediana chiedendo ai suoi uno sforzo ulteriore. Sbarcata dal traghetto che l’ha riportata in Sardegna, ieri mattina l’Olbia si è diretta al Geovillage per riprendere subito gli allenamenti. Secondo il volere di Occhiuzzi: «Allungheremo la settimana e lavoreremo sin da subito sull’atteggiamento, che in questo campionato è più importante delle prestazioni».