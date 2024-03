Olbia senza scelta: con la Recanatese servono i tre punti  

Olbia. Forse un successo con la Recanatese non segnerà la svolta. Ma in qualche modo l’Olbia, che non vince dal 28 gennaio, dovrà pur ripartire. Nella consapevolezza che 3 punti oggi al “Nespoli” (ore 14) nello scontro diretto con i marchigiani, che a quota 30 in classifica lottano per salvarsi ma sono a +8 sui bianchi (al momento fuori dai playout) e dormono sonni meno agitati, potrebbero incidere. Innanzitutto sul piano mentale.

Lo sa bene Marco Gaburro che ieri, presentando la sfida della 13ª giornata di ritorno di Serie C, ha toccato anche questo tasto. «Per cominciare servirà la prestazione, perché nelle ultime due partite abbiamo faticato», ha spiegato l’allenatore dell’Olbia, «poi serviranno maggiore intensità, cattiveria e voglia di portare a casa il risultato. Ben venga allora la pressione, perché è nelle situazioni estreme che questa squadra ha reso di più, e la sfida con la Recanatese è una di queste: noi vogliamo accorciare le distanze e loro chiudere il discorso con noi», ha aggiunto. «Affronteremo una squadra offensiva, che fa molti gol ma ne subisce tanti. Tuttavia in questa fase della stagione non possiamo fare troppi ragionamenti sull’avversario: dobbiamo aggredire la partita». Punto e basta. «Il nostro problema è la partenza», ha sottolineato Gaburro, «dobbiamo trovare situazioni tattiche che ci permettano di approcciare con maggiore tranquillità il match. Finora non siamo riusciti a invertire il trend. È un problema mentale, ma la partita con la Recanatese dev’essere l’occasione per svoltare».

Da copione, sulla formazione l’ex Rimini non si sbilancia ma date le assenze (ai box Catania, Mordini, Cavuoti, Schiavone e Boganini) le sorprese non dovrebbero superare le certezze. Intanto, è ufficiale lo slittamento della gara di domenica prossima col Rimini al 3 aprile: in virtù delle convocazioni in Nazionale di Rinaldi (Italia Under 21), Nanni e Fabbri (San Marino), l’Olbia ha chiesto e ottenuto il rinvio.

La formazione

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Palomba, Bellodi, Motolese; Arboleda, Dessena, La Rosa, Montebugnoli; Ragatzu, Nanni, Biancu. Allenatore Gaburro.

