olbia, sconfitta umiliante: il latte dolce ne segna sei 

Olbia 1

Latte Dolce 6

Olbia (3-5-2) : S. Perrone; Putzu, Buschiazzo (1’ st Lucarelli), Modesti; Moretti (22’ st Marrazzo), Lobrano (31’ st Saggia), Maspero (31’ st Mameli), Biancu, Petrone; Deiana Testoni (5’ st Furtado), Ragatzu. In panchina Viscovo, Cubeddu, Baltolu, M. Perrone. Allenatore Favarin.

Latte Dolce (3-5-2) : Salvato; Fisher, Cabeccia, Pinna; Bouabre, Piredda (36’ st Di Paolo), Cotugno (12’ st Mayr), Tesio (30’ st Fini), Luiu; Tannor (36’ st Asproni), Pulina (31’ st Loru). In panchina Petricciuolo, Aiello, Casalongue, Coghetto. Allenatore Desole (Fini squalificato).

Arbitro : Laugelli di Casale Monferrato.

Reti : pt 4’ Bouabre, 17’ Ragatzu, 41’ Pulina; st 4’ Piredda, 9’ Luiu, 24’ Cabeccia (r), 35’ Loru.

Note : ammoniti Putzu e Biancu (O). Recupero: 0’ pt-2’ st. Spettatori 816.

Olbia. Latte Dolce versione Sinner al Nespoli: i sassaresi battono l’Olbia a domicilio 6-1 e si aggiudicano il derby della 6ª giornata di Serie D. Il risultato tennistico è lo specchio di una gara in cui la squadra di Favarin regge un tempo per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di un avversario che non si accontenta, rivelandosi letale in ripartenza.

Il match

Pronti via, al 4’ Bouabre capitalizza un cross dalla sinistra per insaccare alle spalle di Perrone il vantaggio del Latte Dolce. Dopo un’occasione per parte (con Petrone e Tannor), Ragatzu si inventa il pareggio al 17’ e al 22’ Buschiazzo, dagli sviluppi di un calcio d’angolo, fallisce l’occasione per il sorpasso. Sulla sponda opposta lo imita Cabeccia. Seguono il palo clamoroso di Ragatzu su palla inattiva prima della mezz’ora e lo sfortunato pallonetto da metà campo di Biancu. Poi, prima dell’intervallo, passa la formazione ospite con Pulina e a inizio ripresa i sassaresi dilagano.

Piredda cala il tris e il 19enne Luiu (al primo gol tra i grandi) il poker, ma i biancocelesti continuano a bussare alla porta di Perrone che al 21’ devia sulla traversa la conclusione del neo entrato Mayr. Nulla può però il portiere di casa contro Cabeccia: al 24’ il capitano del Latte Dolce trasforma il calcio di rigore ottenuto per l’atterramento in area di Pulina per il pokerissimo che chiude i giochi. Anzi, no: quello lo fa Loru, che subentra a Pulina e sigla il 6-1 definitivo.

Commenti

«Siamo molto contenti per la prestazione offerta su un campo difficile contro una squadra che nel primo tempo ci ha creato diversi problemi, ma devo dire che siamo stati superlativi e questo ci ripaga del lavoro fatto», dice Desole, che ha sostituito lo squalificato Fini. Di tutt’altro umore Favarin: «È una sconfitta inaspettata. Dopo l’1-2 pensavo potessimo giocarcela nella ripresa, invece abbiamo preso gol per i soliti errori. Ora dobbiamo cercare di rialzare la testa e allenarci bene per la prossima gara».

