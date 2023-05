Olbia scippa a Cagliari il volo per Dubai 

Era stato presentato come «il primo collegamento intercontinentale di linea diretto operato dalla Sardegna», mica male, tre frequenze alla settimana da giugno a settembre con la prospettiva di trasformare la rotta da stagionale (estiva) ad annuale nel 2024. Il Cagliari-Dubai però rischia di essere cancellato prima ancora del viaggio inaugurale, stritolato dal braccio di ferro tra F2i e la Regione per il controllo degli aeroporti sardi: il volo di Flydubai – controllata dal governo degli Emirati Arabi - si prepara a essere trasferito a Olbia.

Lo scenario

Per ora la tratta cagliaritana resta in vendita sul sito della compagnia, anche se potrebbe sparire già nelle prossime ore per essere sostituita da quella con base nell’aeroporto Costa Smeralda, controllato dal fondo F2i. «Questa è solo un’anticipazione di quello che può succedere lasciando il controllo degli scali sardi a un soggetto privato: non vengono seguite logiche di sviluppo del territorio ma si pensa solo agli interessi di parte», dice l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, «a Cagliari c’era l’intenzione di dare stabilità al collegamento, trasformandolo in annuale per far crescere il traffico, mentre a Olbia si ragiona solo nell’ottica di massimizzare i profitti». Dietro lo “scippo” della rotta c’è chi vede una prova di forza da parte di F2i. Il cambio di programma si può spiegare, molto semplicemente, con un’offerta economica migliore: le compagnie aeree in fase di “start up” dei voli ricevono incentivi da parte delle società di gestione degli aeroporti. In questo caso Olbia potrebbe aver contrattato condizioni più convenienti per Flydubai, convincendola a traslocare da Cagliari alla Gallura.

Le ricadute

E non è uno sgarro di poco conto, perché il collegamento diretto con Dubai porta in dote altre decine di rotte internazionali in connessione, visto che l’aeroporto della città araba è collegato con tutto il pianeta e nel 2022 ha raggiunto un traffico di 67 milioni di viaggiatori. Insomma: non è importante solo per i turisti che possono arrivare dagli Emirati e per i cagliaritani che vogliono andare nella capitale mediorientale del lusso medio, ma rappresenta una finestra sul mondo, Russia compresa (un mercato che manca da più di un anno all’Isola e buona parte dell’Europa).