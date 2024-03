olbia, scatto salvezza 

Vtb bologna 1

hermaea olbia 3

Fcredil Bologna : Ristori 5, Taiani (L), Del Federico, Fiore 5, Lotti 9, Tresoldi 12, Bongiovanni, Laporta (L), Neriotti 3, Saccani 5, Tellaroli 13, Bovolo 7, Rossi 8. Allenatore Alberti.

Hermaea Olbia : Orlandi 20, Adriano 6, Anello 2, Gannar 10, Blasi (L), Civetta, Marku 4, Imamura 1, Partenio 18, Fontemaggi 9, Schmit 3. Allenatore Guadalupi.

Parziali : 21-25, 23-25, 25-23, 18-25.

Terza vittoria consecutiva per l’Hermaea Olbia. E la salvezza diventa possibile. Dopo Pescara e Padova la squadra di Dino Guadalupi piega anche Bologna, infliggendole un sonoro 3-1 a domicilio, alla 5ª e ultima giornata di andata della poule salvezza di A2 femminile di volley, e agganciandola a quota 25 in classifica.

Il risultato maturato a Budrio vale all’Hermaea un piede fuori dalla zona retrocessione, ed è frutto di una prova di carattere. E di un pizzico di lucidità in più dell’avversario nei momenti clou. Dopo un avvio in salita (6-2) le galluresi rimontano e se la giocano punto a punto con le emiliane fino al sorpasso e all’allungo (16-19): per recuperare le padrone di casa forzano le giocate ma commettono errori che permettono all’Hermaea di conquistare il parziale a 21. Copione identico nel secondo, vinto a 23, mentre nel terzo Bologna mette la testa avanti e non si fa riacciuffare, per chiudere 25-23 accorciando le distanze. Il quarto atto è la replica di primo e secondo e le olbiesi si impongono con un più largo 25-18.

I commenti

«È stata la partita difficile che mi aspettavo: siamo riusciti a mantenere un discreto standard sul muro difesa e sul cambio palla, e questo alla lunga ci ha permesso di fare nostra la partita», dice Guadalupi. «Essendo il livello delle due squadre molto simile, appena siamo calati su alcuni aspetti tecnici loro ne hanno approfittato, ma sono contento della prestazione. Otteniamo un risultato rotondo, per noi importantissimo anche in termini di classifica, che rafforza la fiducia in un trend positivo di tre vittorie consecutive da 3 punti: dobbiamo proseguire su questo percorso». A partire da domenica, quando al GeoPalace nella prima di ritorno arriverà la vice capolista Millenium Brescia.

