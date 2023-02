Olbia-Sassari, attentato al cantiere 

Raid incendiario nella notte dentro un cantiere della Olbia-Sassari. Gli attentatori (almeno due persone) sono entrati in azione intorno alle 23 di martedì, quando nell’area logistica del Lotto 4 non c’era nessuno. L’atto intimidatorio è stato organizzato e compiuto in un punto della Statale 729 (località Silvani) che ricade nel territorio del Comune di Berchidda. L’allarme è scattato quando qualcuno ha segnalato la colonna di fumo che si sollevava dal cantiere. Le fiamme hanno avvolto in pochi istanti la motrice di un autoarticolato, una piccola pala meccanica e un furgone. L'utilizzo di un consistente quantitativo di liquido infiammabile ha causato una propagazione veloce del rogo, nel cantiere sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia e poi quelli di Ozieri. Mentre erano in corso le operazioni di spegnimento, sono iniziate le indagini dei Carabinieri di Olbia e di Berchidda. Per neutralizzare il rogo ci sono volute ore di lavoro. L’incendio ha distrutto completamente la motrice e danneggiato in modo forse irreparabile anche le altre due macchine, i danni ammontano a decine di migliaia di euro. L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che l’incendio arrivasse a materiale altamente infiammabile.

Le vittime

I Carabinieri hanno iniziato subito a raccogliere le informazioni sul cantiere dell’opera in carico all’Anas. Nel lotto 4 operano principalmente due grandi imprese, la Pellegrini (che si è aggiudicata i lavori di ultimazione dei 10 chilometri del lotto) e la Vitali Spa, un’azienda lombarda che ha aperto un grande impianto a Olbia. La Vitali è presente in Gallura dal 2019, dopo avere operato con l'importante commessa dell’allungamento della pista dell’aeroporto ha deciso di insediarsi stabilmente in Sardegna. Difficile individuare subito il possibile obiettivo dell’attentato, ma i mezzi bruciati erano in uso alla Vitali. L’impresa lombarda si sta occupando della posa dell’asfalto. Stando a quanto è a conoscenza delle organizzazioni sindacali, non ci sono tensioni nel cantiere, il rapporto tra le imprese e i dipendenti è ottimo.

Le indagini

Una situazione collegata alla storia del cantiere del lotto 4 è la sua prossimità all’uscita del percorso alternativo per Oschiri, individuato dopo la chiusura del Ponte Diana sul lago Coghinas. Il disappunto e disagi sono noti. Un settore del cantiere viene attraversato dall’unica strada che rende possibile il collegamento con l’Alta Gallura. A quanto pare, vi sarebbero stati dei battibecchi per il passaggio di mezzi in un’area interdetta. Ma si tratta di ipotesi tutte da verificare.