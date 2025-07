Olbia salva al fotofinish 

Olbia. L’Olbia paga gli stipendi di maggio, integra la domanda di iscrizione al campionato con le distinte dei bonifici (effettuati ieri sul gong) e salva la categoria. Ma per avere la certezza bisognerà attendere venerdì e il verdetto del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, che deciderà su ammissioni ed esclusioni dopo l’ultima fase dell’istruttoria.

Terzo posto

Seguirà la comunicazione ufficiale del Dipartimento interregionale dell’organico della Serie D 2025/26, di cui potrebbe far parte la Costa Orientale Sarda. Non avendo Avezzano, Castelnuovo Vomano e Matera presentato la documentazione richiesta entro la scadenza, la Cos è in pole per il ripescaggio grazie al terzo posto nella graduatoria delle società che hanno fatto richiesta. Resterebbero invece in Eccellenza le altre retrocesse Ilvamaddalena e Atletico Uri, che in graduatoria occupano posizioni ben più defilate.

All’ultimo momento

Intanto festeggia l’Olbia che ieri, dopo la dead line fissata per le 14, ha comunicato di aver presentato «tutta la documentazione necessaria all’iscrizione al campionato di Serie D 2025/26 alla Lnd/Covisod entro le scadenze previste» e di aver pagato «tutti gli stipendi di maggio», aggiungendo che oggi saranno fornite ulteriori informazioni.

Stando così le cose, i bianchi dovrebbero essere (il condizionale è d’obbligo) ai nastri di partenza della stagione che inizierà il 24 agosto con la Coppa Italia. Da vedere, tuttavia, come ci arriveranno. Il pagamento last minute della mensilità arretrata – che costerà al club gallurese una multa di 5mila euro e 2 punti di penalizzazione in classifica – sarebbe stato possibile solo grazie all’intervento di alcuni imprenditori del territorio, che avrebbero messo insieme gli 84mila euro necessari, a conferma delle difficoltà economiche della proprietà svizzera, “mollata” dall’investitore turco Murat Yilmaz alla vigilia dell’iscrizione.

Cessione

La possibilità che SwissPro apra alla cessione del suo 70 per cento dell’Olbia Calcio non è così remota, ma è più facile che al momento prevalga l’opzione di nuove sponsorizzazioni che permettano quantomeno al club di organizzare la stagione, a cominciare dal ritiro precampionato che dovrebbe svolgersi tra Monti e Berchidda. Nel frattempo l’allenatore incaricato Lucas Gatti (non ha ancora firmato) ha perso Costanzo, Rizzo, De Grazia e Pani, giocatori dai quali contava di ripartire e che nel dubbio si sono accasati altrove.

RIPRODUZIONE RISERVATA