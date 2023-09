Caro-voli, la Regione segnala all’Antitrust le tariffe di Volotea: 410 euro sulla tratta Olbia-Roma per i passeggeri non residenti. Un prezzo cinque volte superiore a quello riservato ai sardi sui collegamenti in regime di continuità territoriale. «Stop alle speculazioni sul controesodo dei turisti», dice l’assessore ai Trasporti Antonio Moro, che chiede un intervento del Governo.

