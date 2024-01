«Olbia, ripetiti: con la capolista hai già vinto» 

Olbia. La vigilia della ripresa del campionato dell’Olbia, che si consumerà oggi (ore 16,15) all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” contro la capolista Cesena, è stata caratterizzata dall’acquisto di Andrea Schiavone e dalle parole del presidente Alessandro Marino. «Mi aspetto migliori risultati di quelli dell’ultimo periodo: questa squadra vale più dei 17 punti fatti», ha detto nella consueta conferenza stampa di inizio hanno il massimo dirigente: «Adesso il percorso dev’essere di crescita e già da Cesena voglio vedere dei miglioramenti non perché l’allenatore abbia la spada di Damocle sulla testa, ma perché mancano 19 partite e non possiamo sprecarne nemmeno una».

Perché l’Olbia, penultima, deve salvarsi. Il messaggio è stato recepito da Leandro Greco, che prima di partire per la trasferta della 1ª giornata di ritorno di Serie C ha spiegato: «Dal primo giorno cerchiamo di migliorare, e l’abbiamo fatto: in questi giorni mi sono confrontato col presidente e siamo d’accordo che non è tutto da buttare». Il riferimento è alla valorizzazione di Motolese, Montebugnoli e Rinaldi e all’esordio tra i professionisti di ragazzi del vivaio come Mameli, Gennari e Caggiu. «Questo era uno degli obiettivi che mi sono stati indicati a inizio anno, oltre all’essere competitivi: fino a un certo punto lo siamo stati. Poi, visti gli ultimi risultati, vanno fatti degli accorgimenti: è vero, ho commesso degli errori, ma per il vissuto da giocatore che ho penso di sapere cosa serve, e a Cesena andiamo a caccia di un risultato positivo».

Per chi a dicembre ha collezionato 4 sconfitte e un pareggio, segnando zero gol e subendone 10, affrontare a casa sua il Cesena, che ha perso una sola volta all’andata contro l’Olbia, non sarà una passeggiata. Ma Greco è fiducioso: «Se li abbiamo battuti una volta, possiamo rifarlo». Intanto, la società annuncia che Sportium, con cui è già in piedi una collaborazione per la realizzazione del progetto del nuovo stadio, è diventato luxury sponsor.

La formazione

Olbia (3-4-3) : Rinaldi; Bellodi, Motolese, Mordini; Arboleda, Dessena, Biancu, Montebugnoli; Contini, Nanni, Ragatzu. Allenatore Greco.

