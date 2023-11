Olbia ricorda nove vittime e aspetta ancora un piano 

Nove monoliti di granito, firmati dall’artista Nicola Filia, sono il segno del ricordo nella città sarda più profondamente ferita dal ciclone Cleopatra. Uno per ogni vittima morta nel territorio di Olbia. Il monumento alla memoria, collocato lungo il mare in via Escrivà, sarà inaugurato con una cerimonia solenne il 18 novembre nel decimo anniversario della devastante alluvione. Appena più in là ci sono un ponte stradale e uno ferroviario a rischio, da buttare giù. E mercoledì sarà illustrato pubblicamente il progetto di fattibilità delle opere di mitigazione del rischio, quello che dovrebbe mettere in sicurezza la città. Cleopatra non è, non può essere, solo un doloroso ricordo. È un pensiero che ritorna ad ogni violento acquazzone.

Le vittime

Olbia ha pagato un tributo pesantissimo con sei morti in città e tre nel crollo della strada di Monte Pino sulla provinciale per Tempio. Patrizia Corona era con il marito e la figlia Morgana, due anni quando la sua auto è finita nel canale. Mamma e bimba sono state inghiottite dall’acqua malgrado il disperato tentativo dell’uomo di salvarle. Anche Francesco Mazzoccu era col figlio Enrico di tre anni, nelle campagne di Raica e voleva raggiungere Olbia. La macchina è stata travolta dal fiume in piena. Anna Ragnedda, 83 anni, invalida e costretta a letto è morta nella sua casa così come Maria Massa caduta mentre cercava di scappare. Bruno Fiore con la moglie Sebastiana Brundu e la consuocera Maria Loriga viaggiavano da Tempio verso Olbia quando si è aperta una voragine sulla strada. Nove morti ad Olbia e quattro ad Arzachena, un’intera famiglia brasiliana che viveva in un seminterrato: Cleide Rodriguez e Isabel Passoni con i figli Laine e Weriston di 16 e 20 anni. Nel bilancio di Cleopatra, dopo le vite umane, ci sono danni incalcolabili in una città finita in ginocchio che nell’immediato contava quattromila sfollati.

Processi e inchieste

Questi dieci anni sono stati costellati di inchieste, molte finite nel nulla, e processi. Nel procedimento principale, che riguarda il mancato allarme, è stato assolto in primo grado e condannato in appello l’allora sindaco Gianni Giovannelli insieme a due funzionari. Ora si attende (per l’11 dicembre) il pronunciamento della Cassazione. Per il crollo di Monte Pino sono stati condannati in primo grado tre funzionari delle Province di Sassari e Olbia-Tempio. Quella strada – è emerso – era pericolosa e probabilmente da chiudere.

Il piano infinito

Sul piano di mitigazione del rischio idraulico, ad Olbia, si è combattuta una tenace battaglia tecnico-politica. Il progetto redatto sulla base dello studio di Marco Mancini, docente del Politecnico di Milano (commissionato subito dopo l’alluvione), e avversato dal sindaco Nizzi rieletto nel 2016, è stato bocciato dalla stessa Regione. In pista, per volere della nuova amministrazione comunale, un altro progetto e una diversa soluzione idraulica varata dalla Technital che ha all’attivo importanti interventi. Nel frattempo si è proceduto ad abbattere alcuni ponti e a mettere le basi per la demolizione di quelli più complessi. Il progetto “Olbia e le sue acque - Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi”, che recentemente ha ottenuto un nuovo finanziamento regionale, sarà ora presentato ai cittadini. E nel frattempo la voragine di Monte Pino, che allontana l’alta Gallura e la città, è sempre là.

RIPRODUZIONE RISERVATA