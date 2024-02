Olbia rialzati: contro la Virtus Entella non puoi sbagliare 

Olbia. Fortuna vuole che si torni in campo domani in casa con la Virtus Entella. E che l’Olbia non abbia tempo per pensare alla prestazione di Ancona, valsa la quindicesima sconfitta nel campionato di Serie C e il -8 dalla salvezza diretta.

«Dobbiamo azzerare tutto e ripartire, quel che serve quando si è in una situazione di classifica come la nostra», ha sottolineato Marco Gaburro nel post gara. Una partita persa 2-0 e terminata in 9 uomini per le espulsioni di Zallu e Motolese, che salteranno il match con l’Entella per squalifica come La Rosa, ammonito da diffidato al “Del Conero”. «All’inizio abbiamo subito l’iniziativa dell’Ancona ma abbiamo preso un gol evitabile e nel secondo tempo, quando stavamo cercando di far girare la partita, c’è stato l’episodio del 2-0, che non può succedere», ha spiegato il tecnico dei bianchi, penultimi con 20 punti dopo 25 giornate. L’ultimo riferimento è all’assist involontario di Zallu all’avversario. «Non possiamo concedere all’Ancona certe cose. Stavamo crescendo, in 11 contro 11 abbiamo sbagliato un gol a porta vuota ma potevamo riaprire la partita, invece ci siamo complicati la vita», ha poi puntualizzato.

La speranza è che l’Olbia abbia toccato il fondo. E che ricominci a “girare” dalla sfida di domani, per la quale Gaburro ha voluto preservare Ragatzu sostituendolo a 25’ dalla fine. «Giocheremo tra due giorni, stavamo sul 2-0 e devo fare tante valutazioni», ha detto ieri, «è un giocatore importante, non è al top della condizione ma come lui tanti altri: è il momento della squadra che sta addosso ai ragazzi. Ragatzu, però, resta un giocatore che può cambiare una partita in qualsiasi momento, e verrà il tempo in cui lo farà».

