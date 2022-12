Olbia, qualcosa cambierà  

Olbia. In attesa del “giudizio universale” del presidente Alessandro Marino, i tifosi dell’Olbia hanno iniziato a postare sui social le letterine per Babbo Natale. C’è chi chiede «qualcuno di valore, da affiancare a Roberto Biancu, ritornato ad alti livelli», e chi «una punta di peso, che faccia gol, e visto che ci siamo un allenatore (vero)». Al mercato di riparazione l’ardua sentenza. A maggior ragione se a fine ottobre, con i bianchi scivolati al penultimo posto con 7 punti dopo le prime undici giornate di Serie C, il patron aveva annunciato che qualora l’Olbia non fosse riuscita a invertire il trend nelle successive nove a gennaio avrebbe ribaltato il tavolo, mettendo tutti in discussione e assumendosi la responsabilità delle scelte fatte d’estate. A disposizione per migliorare una classifica in cui è terzultima, con 15 punti dopo l’ultima di andata, la squadra di Roberto Occhiuzzi ha ancora la gara col Pontedera di venerdì. Nella consapevolezza che 3 punti nel turno prenatalizio, sul campo della compagine allenata dall’ex Max Canzi, tra le più in forma del torneo, potrebbero salvare, minimo, la panchina del mister di Cetraro.

Il mercato

Sulla quale grava la mancanza di risultati. È il dramma dell’Olbia, che dopo un fisiologico rodaggio ha iniziato a sfoderare buone prestazioni senza raccogliere frutti. Sabato, nel match del giro di boa con la Lucchese, i galluresi non sono andati oltre l’1-1 collezionando il nono pareggio, quarto di fila, del campionato. Un risultato valso la contestazione della curva, con l’invito rivolto a Marino a “comprare giocatori”. Intanto gli acquisti estivi che non hanno reso secondo le aspettative saranno invitati dalla società a fare le valigie il mese prossimo. Per poi essere (si spera) sostituiti da giocatori all’altezza. Ma il mercato di riparazione dell’Olbia dovrà tenere conto anche degli infortuni occorsi a Ludovico Gelmi e a Davide Mordini lo scorso 10 dicembre. Il portiere, giunto in Gallura a luglio in prestito dall’Atalanta, e l’esterno mancino, arrivato da svincolato a novembre e subito schierato titolare, sono stati sottoposti a nuovi esami per valutare l’entità dei rispettivi infortuni.

Dopo 7 anni

Ma la situazione più grave sembrerebbe essere quella di Mordini, come confermato da Occhiuzzi nel post partita con la Lucchese. «Il quadro non è confortante», ha replicato il tecnico alla domanda diretta. Se poi per entrambi fosse necessario un lungo stop, o addirittura l’intervento chirurgico, a gennaio il direttore sportivo Tomaso Tatti dovrà individuare anche un nuovo portiere e un nuovo esterno mancino. Tutto quanto è necessario per risollevare le sorti dell’Olbia, che non può permettersi di perdere la categoria faticosamente conquistata 7 stagioni fa.