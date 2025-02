Olbia, Pronto soccorso allo stremo 

Tre specialisti strutturati invece dei 22 previsti in organico, sei “gettonisti” che dal primo marzo non potranno più operare (a meno di deroghe) con i codici rossi e ora le trasferte a La Maddalena per tenere in piedi la rete sanitaria dell'isola. Il Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia, unico presidio per le emergenze in Gallura, va verso settimane di superlavoro che in Asl sanno già sarà impossibile reggere. Quindi l’unica soluzione sul tavolo è quella della riduzione dei turni e della richiesta di supporto del Pronto soccorso di Sassari. Una situazione che la giunta regionale, nel luglio del 2024, si era impegnata a scongiurare davanti a tutti i sindaci galluresi. Ma da allora la situazione è peggiorata.

Trasferte a La Maddalena

Il Pronto Soccorso di Olbia sta supportando la rete sanitaria maddalenina, quasi al collasso, con le trasferte dei suoi medici. Quindi, gli specialisti del Giovanni Paolo II, oltre a fare fronte agli accessi di centinaia di pazienti (e l’estate non è ancora arrivata) si spostano a La Maddalena per aiutare i colleghi del Paolo Merlo. Nell’isola mancano i medici di famiglia e le guardie mediche. L’unico punto di riferimento è sempre di più il Pronto soccorso dell’ospedale Paolo Merlo, che però non regge il carico di lavoro e così da Olbia arrivano i rinforzi, una trasfusione di personale sanitario che, però, dissangua ulteriormente la emergenza urgenza del Giovanni Paolo II. Ulteriore problema è la ormai quasi certa conclusione delle prestazioni dei “gettonisti” per i codici maggiori (“rossi”) e senza i sei medici a convenzione il Pronto Soccorso di Olbia è veramente alla frutta. I sindacati (Cgil Fp, Uil Fp, Nursind e Rsu) a fine 2024 hanno confermato lo stato di agitazione del personale e sono pronti a un nuovo sciopero.

La Asl di Olbia

La direzione della Asl di Olbia ha escluso provvedimenti drastici: «Si sta lavorando a una soluzione per garantire la prosecuzione del servizio di emergenza-urgenza, soluzione che sarà condivisa con l'Assessorato regionale della Sanità». Tutto vero, ma con tre soli specialisti strutturati (operativi anche a La Maddalena) la riduzione dei turni sembra dietro l’angolo.

