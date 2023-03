Olbia pronta a combattere «Abbiamo più fame noi» 

Olbia. Contro la Carrarese come col San Donato Tavarnelle. «Perché se la quarta della classe verrà qua per mantenere la posizione in classifica, noi, che abbiamo la pancia vuota, abbiamo più fame di loro», avverte Roberto Occhiuzzi. Ieri, presentando il match con i marmiferi attesi oggi al “Nespoli” (ore 17,30), l’allenatore dell’Olbia ha rimarcato che la squadra, a +3 sui playout a 6 giornate dalla fine del campionato di Serie C, deve ancora conquistare la salvezza.

Squadra convinta

«Siamo in una condizione di vantaggio ma dietro corrono anche gli avversari, e dobbiamo essere bravi a non fermare la marcia», ha sottolineato il tecnico dei bianchi reduci dal successo nello scontro diretto col San Donato. «È stata una prova di forza dopo il passo falso con l’Imolese, dove si vedeva che la squadra non era scesa in campo, e la conferma che il gruppo è unito e sa ciò che vuole», ha spiegato Occhiuzzi a proposito del risultato di martedì scorso. «Non possiamo guardare indietro ma neppure troppo avanti, bensì vivere alla giornata e pensare solo alla Carrarese, costruita con un organico importante alla pari di Cesena, Entella e Reggiana: da parte nostra dovremo cercare di incanalare la partita sul nostro binario, perché ad aspettare rischi di subire, e provare a tenerli il più possibile lontano dalla nostra porta. Ma chi incontra oggi l’Olbia due conti se li deve fare, e deve fare attenzione a tutti. Non solo a Ragatzu». Che torna a disposizione, con Emerson e Brignani, dopo la squalifica. «Troveranno una squadra compatta, che ha imparato a togliere fuori gli artigli: siamo comunque là sotto, e vogliamo salvarci prima possibile» ha aggiunto l’ex Cosenza. Saltano la sfida per infortunio Travaglini e Konig. Out tra le file degli ospiti l’ex Cagliari Giannetti (squalificato).

La formazione

Olbia (3-4-3) : Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, Biancu, Sperotto; Contini, Nanni, Ragatzu. Allenatore Occhiuzzi.