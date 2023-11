«Olbia potevamo vincere E puoi ancora migliorare» 

Olbia. Il valore dello 0-0 con la Lucchese, maturato al “Nespoli” domenica, potrà essere più chiaro alla luce del prossimo risultato dell’Olbia, attesa in casa della Recanatese. I pareggi regalano continuità se intervallati da successi. Concetto scontato ma da tenere a mente, a maggior ragione in un campionato equilibrato come quello dei bianchi, passati dai playout ai playoff in una settimana grazie alla vittoria nel recupero col Pineto e al punto con la Lucchese. Che Leandro Greco si tiene stretto. «Ma non è accontentarsi: è maturità», sottolinea il tecnico dell’Olbia dopo il match della 12ª giornata di Serie C. «Per quanto visto in campo sono 2 punti persi, perché abbiamo creato i presupposti per vincere la partita giocando bene: è mancato un pizzico di precisione sotto porta, ma era anche la quinta partita in due settimane. Per l’atteggiamento, però, è un punto guadagnato: in queste situazioni per un episodio rischi di perdere, invece la squadra è rimasta lucida fino alla fine contro un avversario bene organizzato».

Tutti felici e contenti, allora. «Vorrei vincere sempre, anche il campionato, ma i 15 punti che abbiamo sono un bottino importante e la squadra ha ancora margini di miglioramento», aggiunge Greco, che si coccola il 18enne Angelo Mameli al debutto da titolare contro i toscani: «Ha fatto una grande gara, secondo me: è una risorsa in più per questa squadra, e l’opportunità che ha avuto non è figlia del caso», assicura l’allenatore.

