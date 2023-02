Olbia più lontana dalla salvezza 

Olbia. La Legge di Murphy (“Se qualcosa può andar male, lo farà”) colpisce l’Olbia che, complice il recupero di mercoledì tra la Vis Pesaro e il Pontedera dell’ex Max Canzi, si allontana di un altro punto dalla salvezza diretta, distante adesso 5 lunghezze.

L’1-1 colto in extremis vale ai marchigiani, prima delle squadre salve, quota 29 in classifica e il +3 sulla zona retrocessione dove i galluresi, con 24 punti, sono inchiodati al terzultimo posto. A 11 giornate dalla fine del campionato di Serie C la squadra di Roberto Occhiuzzi può legittimamente lottare e sperare di evitare i playout, ma già nelle prossime gare dovrà conquistare punti pesanti: la svolta non può più aspettare. Certo, il calendario non aiuta, considerato che febbraio si chiuderà con la trasferta di Ancona e il derby casalingo con la Torres. Ma dopo il pareggio con la Virtus Entella, buono più per la caratura dell’avversario che per la classifica, i bianchi sono tornati ad allenarsi più determinati che mai nella consapevolezza che domenica sul campo della quarta della classe servirà quel qualcosa in più che faccia anche girare la ruota della fortuna.

Occhio alle insidie “aggiuntive” della sfida: la voglia di rivalsa dell’antagonista, sconfitto all’ultimo turno dalla Fermana dopo 8 risultati utili, e Federico Melchiorri. Arrivato ad Ancona a fine gennaio dopo una prima parte di stagione in B col Perugia, l’ex attaccante del Cagliari ha segnato 5 gol in 4 partite, bottino in cui spicca la doppietta alla capolista Reggiana. Come se i marchigiani, a segno all’andata 4-2, non costituissero avversari ostici di per sé, e al “Del Conero”, dove quest’anno hanno perso solo 2 volte, ma non ancora nel girone di ritorno, di più.

RIPRODUZIONE RISERVATA