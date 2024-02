Olbia più leggera «Con la Carrarese senza timore» 

Olbia. Quella con la Carrarese di domani (ore 16,15) è per Marco Gaburro una sfida nella sfida. L’anno scorso col Rimini il tecnico dell’Olbia le prese all’andata e al ritorno. E ora medita vendetta. «Sarebbe bello bilanciare un po’ i numeri», ha scherzato ieri presentando la trasferta della 24ª giornata di Serie C. «Anche con l’Arezzo, prima di domenica, avevo un brutto ricordo, ma adesso quando penso all’Arezzo sono molto tranquillo», ha aggiunto alludendo alla vittoria sui toscani valsa ai bianchi un risultato che mancava da 3 mesi e 3 punti utili ad abbandonare l’ultimo posto.

Certo è che la Carrarese, quarta forza del Girone B, reduce dal 5-1 alla vice capolista Torres, non è l’Arezzo. «Per cui dovremo fare cose diverse, ma lo dovremo fare attaccandoci alle cose che ci ha dato la prima partita in termini di indicazioni sulla nostra maggiore compattezza e aggressività, e corse di rientro che ho visto fare anche a Biancu e Ragatzu: è la base da cui partire», avverte Gaburro. «Tutte le partite sono difficili ma vanno preparate con lo stesso obiettivo dei 3 punti, anche perché, tolto il Cesena, sono convinto che si possano fare punti contro tutti, Carrarese compresa. Ho visto la partita con la Torres, ma preferisco guardare il trend e dico che troveremo innanzitutto una squadra che prende pochi gol». Ostacolo non da poco per chi, come l’Olbia, segna col contagocce.

«È una squadra strutturata, che copre bene l’ampiezza e che va attaccata in un certo modo, perché con un palleggio un po’ troppo sterile o lento e di posizione diventa una partita in cui si vanno a fare troppi duelli sul posto, in cui queste squadre hanno la meglio», insiste l’allenatore veneto. «Però qualcosina concede in certe situazioni e noi dobbiamo essere bravi a crearle». Sostenuti dall’entusiasmo ritrovato. «La vittoria dà positività e libera la testa, e questa settimana si è visto nel volume e nell’intensità di lavoro. Inoltre, psicologicamente il peso del risultato grava di più sull’avversario: ha battuto in casa la Torres 5-1 e in casa con la penultima sente l’obbligo di ripetersi».

