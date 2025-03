Olbia, pale nel porto industriale  

Gallura di nuovo in mobilitazione per un maxi trasferimento di materiale destinato a un parco eolico, a quanto pare nel Sassarese. Le parti degli aerogeneratori sono state scaricate nei giorni scorsi sulla banchina del porto industriale di Olbia e le operazioni preliminari al trasporto sono in corso. Nel molo di Cocciani è in corso la movimentazione delle pale e di parti delle torri e delle navicelle. Le dimensioni degli aerogeneratori è ridotta, ma non si può escludere che si tratti di nuove installazioni. La preoccupazione è alta tra gli amministratori di alcuni centri del nord est e nelle comunità che da mesi chiedono un ripensamento sulla collocazione di grandi fattorie eoliche ad altissimo impatto paesaggistico.

«Pronti ai sit in»

La notizia dell’arrivo degli aerogeneratori nel porto industriale di Olbia ha subito allertato gli attivisti dei gruppi che stanno contrastando i progetti più impattanti. Il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica ha iniziato il monitoraggio dello scalo portuale di Cocciani. In un nota pubblicata sui social il Coordinamento fa il punto della situazione: «Ancora pale di taglio industriale entrano indisturbate nella nostra isola. Materiale, spesso già usurato, deturperà i nostri paesaggi e si trasformerà in ogni caso in rifiuti da smaltire. L’arrivo di questi mostri non può lasciarci indifferenti. Tutto si svolge senza trasparenza, senza coinvolgimento della popolazione. Ci viene imposto senza neanche una parvenza di interesse all'opinione dei cittadini. Quell'opinione che è sempre più contraria, noi sardi conosciamo il valore della nostra terra, sappiamo che da essa dipende la nostra identità, oltre che il nostro sostentamento. Noi sardi non sopportiamo le imposizioni, l’arroganza di chi vuole fare senza chiedere, di chi vuole modificare il nostro mondo senza guardarci in faccia. L’arrivo di queste pale non può vedere i sardi zitti e rassegnati. Sono gli strumenti con cui l'invasore distruggerà il futuro di una zona della Sardegna che sicuramente è più bella e utile così come è. Sono già troppe le zone dell’Isola ad aver subito questo triste destino. Quante ancora ce ne dovranno essere perché la gente decida che non vuole più farsi mettere i piedi in testa?». Il Coordinamento sta valutando le iniziative per i prossimi giorni.

