Olbia-Palau, via alla valutazione di impatto ambientale 

Qualcosa si muove per la Olbia Arzachena Palau Santa Teresa, dopo anni di immobilismo l’Anas ha presentato al ministero dell’Ambiente l’istanza “ per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto definitivo”. Per chi ha seguito da sempre l’iter dell’opera significa che Anas sta finalmente affrontando la questione della valutazione paesaggistitica dei tratti “Arzachena-Palau, Stralcio 2 da Arzachena Sud allo svincolo di Arzachena Nord e stralcio 3 fino a Palau”. Il tracciato è quello più problematico perché in alcuni segmenti si avvicina alla fascia costiera e questa circostanza impone la Valutazione di impatto ambientale.

È il nodo principale di tutta l’opera, senza il via libera del ministero non può partire neanche il cantiere del lotto da Olbia ad Arzachena. Le amministrazioni comunali interessate attendono di conoscere le decisioni del ministero dell’Ambiente e non cantano vittoria, per ora. Il consigliere comunale di minoranza di Arzachena, Rino Cudoni, si occupa da anni della Statale 125 e commenta: «La presentazione dell’istanza è un dato positivo, ma c’è da constatare con amarezza che il primo tracciato, approvato da tutti i Consigli comunali è stato modificato. Per questo serve una nuova procedura del Via. Perché è stata adottata la modifica ?».

