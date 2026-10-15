Olbia, out anche Maestrelli Italiani ok al Forte Village 

Francesco Maestrelli si ferma negli ottavi di finale dell'Olbia Challenger, l'Atp 125 in corso sui campi del Tc Terranova di Olbia. Il 24enne di Pisa, numero 8 del seeding, ha dovuto chinare il capo davanti a un avversario in gran forma, il ceco Maxim Mrva, che ha strappato il pass per i quarti imponendosi 6-3, 6-4. Secondo pronostico gli altri match. Il britannico Jacob Fearnley, numero 1 del tabellone, ha superato 6-4, 6-3 il ceco Jan Kumstat. Più complicato il pomeriggio del bosniaco Damir Dzumhur, numero 2 del seeding, che ha perso nettamente il primo set (6-0) senza trovare armi per fronteggiare il qualificato Dimitar Kuzmanov. Ma la favola del bulgaro non ha avuto il lieto fine, visto che il più esperto in campo ha ribaltato il risultato, strappando il secondo parziale al tiebreak (9-7) dopo essersi trovato sotto 5-3, per poi andare in scioltezza nel terzo (6-0). Vittoria in tre set anche per il tedesco Tom Gentzsch, testa di serie numero 5, che ha battuto 6-3, 3-6, 6-4 il qualificato ucraino Georgii Kravchenko. In doppio, esce di scena nei quarti di finale anche l'ultima coppia italiana in gara: Andrea Colombo e Simone Massellani hanno lottato, ma sono stati sconfitti 5-7, 6-4, 11-9 dai tedeschi Daniel Masur e Tim Ruehl.

Il programma di oggi

Oggi, la Cloto Arena si apre alle 11, con la sfida tra Gentzsch e Dzumhur. Nel secondo match, scenderà in campo Stefano Travaglia, opposto al polacco Maks Kasnikowski, che nello scorso turno aveva superato Andrea Guerrieri. A seguire, la sfida tra Fearnley e Mrva, mentre, non prima delle 17, sarà Luca Nardi a sfidare lo statunitense Michael Mmoh, numero 4 del seeding gallurese. Sul Campo 1, dalle 12, le semifinali di doppio.

Semifinali al Forte

Due italiani approdano alle semifinali maschili del quarto Itf Combined sui campi della Forte Village Sports Academy. Giorgio Tabacco ha superato 7-5, 6-4 il fratello Fausto, mentre Alexander Weis ha battuto 6-4, 7-5 il qualificato Lorenzo Berto.



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