SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tennis.
16 ottobre 2026 alle 00:31

Olbia, out anche Maestrelli Italiani ok al Forte Village 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Francesco Maestrelli si ferma negli ottavi di finale dell'Olbia Challenger, l'Atp 125 in corso sui campi del Tc Terranova di Olbia. Il 24enne di Pisa, numero 8 del seeding, ha dovuto chinare il capo davanti a un avversario in gran forma, il ceco Maxim Mrva, che ha strappato il pass per i quarti imponendosi 6-3, 6-4. Secondo pronostico gli altri match. Il britannico Jacob Fearnley, numero 1 del tabellone, ha superato 6-4, 6-3 il ceco Jan Kumstat. Più complicato il pomeriggio del bosniaco Damir Dzumhur, numero 2 del seeding, che ha perso nettamente il primo set (6-0) senza trovare armi per fronteggiare il qualificato Dimitar Kuzmanov. Ma la favola del bulgaro non ha avuto il lieto fine, visto che il più esperto in campo ha ribaltato il risultato, strappando il secondo parziale al tiebreak (9-7) dopo essersi trovato sotto 5-3, per poi andare in scioltezza nel terzo (6-0). Vittoria in tre set anche per il tedesco Tom Gentzsch, testa di serie numero 5, che ha battuto 6-3, 3-6, 6-4 il qualificato ucraino Georgii Kravchenko. In doppio, esce di scena nei quarti di finale anche l'ultima coppia italiana in gara: Andrea Colombo e Simone Massellani hanno lottato, ma sono stati sconfitti 5-7, 6-4, 11-9 dai tedeschi Daniel Masur e Tim Ruehl.

Il programma di oggi
Oggi, la Cloto Arena si apre alle 11, con la sfida tra Gentzsch e Dzumhur. Nel secondo match, scenderà in campo Stefano Travaglia, opposto al polacco Maks Kasnikowski, che nello scorso turno aveva superato Andrea Guerrieri. A seguire, la sfida tra Fearnley e Mrva, mentre, non prima delle 17, sarà Luca Nardi a sfidare lo statunitense Michael Mmoh, numero 4 del seeding gallurese. Sul Campo 1, dalle 12, le semifinali di doppio.

Semifinali al Forte
Due italiani approdano alle semifinali maschili del quarto Itf Combined sui campi della Forte Village Sports Academy. Giorgio Tabacco ha superato 7-5, 6-4 il fratello Fausto, mentre Alexander Weis ha battuto 6-4, 7-5 il qualificato Lorenzo Berto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E il Pd blinda l’interim alla Sanità della presidente: «Un bene per l’Isola averla come assessora»

Il caso Schael scuote il Consiglio

FdI: «È indagato? Si dimette?». Todde: «Tema che riguarda le aule giudiziarie» 
Roberto Murgia
L’indagine

Giallo della bottiglietta, controlli a tappeto «L’acqua era dolciastra»

Tribunale, il racconto della tirocinante Anche la madre ha avuto un malore  
Francesco Pinna
Tradizione

«Serve una legge per valorizzare la musica degli avi»

Canto a tenore e poesia “a bolu”, la proposta approda in Regione 
Tonio Pillonca
La crisi

Caro carburanti, i Tir pronti allo stop

Rivolta degli autotrasportatori, il ministero dei Trasporti convoca un vertice  
Vaticano

La ripresa a grandi passi di Leone

Il cardinale Parolin: «Il pontificato potrà essere rimodulato, se necessario» 