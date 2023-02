Olbia, orgoglio e rammarico 

Olbia. Le immagini dei giocatori della Virtus Entella sulle ginocchia al termine del match con l’Olbia la dicono lunga sul valore del punto conquistato sabato dalla squadra di Roberto Occhiuzzi. E allo stesso modo non possono non suscitare rammarico. «Il punto è buono, ma non è sufficiente: c’è da mangiarsi le mani per come è andata a finire», il commento del tecnico nel post partita del “Nespoli”. «Abbiamo concesso agli avversari solo due occasioni, contro le nostre sei palle gol nitide». Ed era la terza della classe. «Ma alla fine sono questi i punti che mancano: puoi sbagliare partite come quella con la Fermana, ma dà fastidio non vincere gare come questa».

La classifica

Anche perché l’1-1 in rimonta nell’anticipo dell’8ª giornata di ritorno di Serie C non muove più di tanto la classifica dei galluresi, saliti a quota 24 ma pur sempre inchiodati al terzultimo posto in zona playout. Dal momento, però, che ormai è andata così, bisogna ripartire da quanto di buono espresso contro l’Entella. Senza rimuginare su alcuni episodi, che sono quelli dello svantaggio iniziale («Ci hanno punito nell’unica incertezza in fase difensiva», sottolinea Occhiuzzi) e del rigore sbagliato da Ragatzu sullo 0-1. «I rigori li sbaglia chi li tira, ma nell’azione del nostro gol Daniele ha fatto una giocata da fuoriclasse, è il giocatore più forte dei tre gironi», lo difende il suo allenatore.

L’immediato futuro

«Per quanto creato possiamo guardare con coraggio alle prossime partite, a partire da quella di domenica con l’Ancona», rilancia poi Occhiuzzi, «ho grande fiducia in tutti i ragazzi e questo mi permette di cambiare qualcosina, come ho fatto con l’Entella, con Zanchetta in posizione di play perché ha anche la giocata lunga, e Corti che attaccava la profondità. L’ambiente ci sostiene compatto: c’è un legame forte con i tifosi», aggiunge in conclusione l’ex Cosenza, «ci dà forza».