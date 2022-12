«Olbia ora non fermarti» 

Olbia. All’Olbia la fame per fare della Lucchese un sol boccone non manca. «Se pensiamo che un mezzo pareggio con la capolista possa farci stare bene non abbiamo capito nulla», premette Roberto Occhiuzzi presentando il match della 19ª e ultima giornata d’andata di Serie C, in programma oggi al “Nespoli” (ore 17,30).

«Dopo Reggio Emilia ho cercato subito di spostare l’attenzione sulla Lucchese: i ragazzi sanno che ci sarà da triplicare la forza rispetto a quanto abbiamo fatto con la Reggiana, e su questo non mi devono tradire», insiste l’allenatore dei bianchi. «Per quanto dimostrato nell’ultimo mese e mezzo in classifica ci mancano dei punti, ma ragionare così equivarrebbe a piangersi addosso: meglio guardare in faccia la realtà, che dice che siamo sotto, e la squadra deve fare di tutto per uscire da questa situazione». Terzultimi con 14 punti, la metà di quelli della Lucchese imbattuta da tre turni e in corsa per i playoff, i galluresi puntano a una vittoria che manca dal 6 novembre e che in casa risale addirittura alla prima giornata del 4 settembre. La crescita delle prestazioni è sotto gli occhi di tutti. Ma senza risultati non si va da nessuna parte.

L’obiettivo

«Oggi tatticamente, mentalmente e atleticamente ci siamo: abbiamo intrapreso una strada che dobbiamo confermare, perché è così che i risultati arriveranno», traccia la via Occhiuzzi. «L’ambiente è unito e forte, e ai tifosi dico che ci sentiamo in dovere di uscire dalla bassa classifica: se loro danno l’anima per la maglia dell’Olbia, facendo sacrifici per seguirci, noi questa maglia la dobbiamo sudare». Un’affermazione che sa di grido di battaglia: i toscani sono avvisati. «La Lucchese è una squadra aggressiva, la classica squadra di C con un organico e individualità forti e una mentalità che gli permette di essere pratica, a volte bella ma soprattutto pratica», spiega ancora l’ex Cosenza. «Reggio Emilia è stato un bel palcoscenico in cui abbiamo dato il massimo, ma con la Lucchese dovremo dare di più».

Le assenze