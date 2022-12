Olbia, ora il futuro fa paura 

Olbia. Olbia in caduta libera. Complice la combinazione tra l’1-1 con l’Alessandria e la contemporanea vittoria (ai danni del Montevarchi) del San Donato Tavarnelle, che ha agganciato i bianchi a quota 12 in classifica ma, per la miglior differenza reti, li ha scavalcati al penultimo posto.

Fanalino di coda

“Se qualcosa può andar male, lo farà”, recita la famosa Legge di Murphy, di modo che se il pareggio in rimonta nello scontro diretto del “Moccagatta” di martedì non ha entusiasmato l’ambiente, lo scivolone all’ultimo posto dopo la 16ª giornata di Serie C è una mazzata. La situazione, più che seria, è grave, ma potrebbe peggiorare da qui a gennaio quando la società potrà tornare sul mercato per mettere mano a una rosa deficitaria, soprattutto in attacco. Domani al “Nespoli” con la Recanatese (+3 in classifica) è in programma un altro scontro diretto in chiave salvezza, e la squadra di Roberto Occhiuzzi è obbligata a vincere perché poi nella tana della capolista Reggiana fare punti sarà un’impresa. Né i turni successivi con la Lucchese in casa, all’ultima di andata, e il Pontedera dell’ex Canzi fuori, prima della sosta invernale, promettono passeggiate di salute.

I giocatori

Ma se contro la Recanatese Occhiuzzi si gioca la panchina, i giocatori non sono da meno. Troppe insufficienze anche due giorni fa, col risultato che a pagare è tutta la squadra che, si dica, ad Alessandria ha fatto cinque tiri in porta. Niente di strano che nel primo tempo i bianchi, sotto dopo 26’, abbiano giocato col freno a mano tirato per rilanciarsi nella ripresa, dopo che Ragatzu su rigore ha ristabilito la parità. «Nel primo tempo ho visto paura nei ragazzi, ma noi non possiamo permetterci di giocare con paura», ha sottolineato Occhiuzzi nel post partita. «Dobbiamo arrivare al 23 dicembre con un ruolino di marcia che ci consenta di tirarci fuori da questa posizione di classifica», ha aggiunto. Consapevole, lui prima di tutti, che il risultato di domani sarà determinante.