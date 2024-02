«Olbia ora devi svegliarti» 

Olbia. La speranza di salvarsi è l’ultima a morire. Ma a questo punto il rischio è che l’Olbia manchi pure il treno dei playout. Un timore che cresce nell’ambiente e spinge l’allenatore Marco Gaburro a invitare pubblicamente la squadra a svegliarsi e la curva a contestarla dopo la sconfitta del “Nespoli” col Gubbio.

Lo svantaggio

Quella di domenica è stata la 17esima in campionato, la quarta con Gaburro alla guida tecnica. Un risultato che inchioda i bianchi al penultimo posto in classifica con 21 punti a 8 di distacco dal quintultimo. Gap che, regolamento alla mano, vale la retrocessione diretta. Fortuna vuole che alla fine della stagione regolare di Serie C manchino ancora 10 giornate. Ma il trend deve cambiare. Cosa che, a giudicare anche dall’andamento del match con gli umbri perso 1-2, sa tanto di impresa. «È preoccupante fare una partita così e non portare a casa nemmeno un punto, per demeriti soprattutto nostri», ha tuonato il tecnico al termine di una sfida decisa su rigore da Di Massimo dopo che Nanni aveva pareggiato l’iniziale vantaggio degli ospiti firmato dall’ex Udoh. «Non può succedere in un momento così, sull’1-1, di perdere una palla nostra, in ripartenza: il giocatore era fresco, appena entrato», ha sottolineato a proposito dell’errore di Mordini che ha innescato la fuga di Morelli, fermato in area da un Motolese in giornata no (vedi la marcatura su Udoh in occasione dello 0-1).

Dopo il gol

«Non abbiamo concesso niente a una squadra che ha comunque un attacco importante, abbiamo fatto un primo tempo di attenzione e compattezza. Poi è chiaro che il secondo tempo è figlio del gol», ha aggiunto Gaburro, «ma il pari era sacrosanto e premiava l’impegno della squadra. Sono partite che lasciano strascichi, anche perché perdi dei giocatori». Il riferimento è a Biancu, espulso, Nanni, Montebugnoli e Motolese, ammoniti da diffidati, e Cavuoti, uscito per infortunio dopo 20’. Cinque giocatori su cui l’Olbia, già priva di Schiavone e Zanchetta infortunati, non potrà contare sabato nello scontro diretto col fanalino di coda Fermana, che incombe a -2. «Sono arrabbiato, più che preoccupato. La classifica è quella, lo sappiamo, e la squadra non deve mollare, ma bisogna svegliarsi e portare a casa punti. Per fortuna», ha concluso l’ex Rimini, «davanti abbiamo dieci partite e non due. Però la squadra deve capire che quello che sta facendo non basta: per fare i playout devi fare i punti, sennò giochiamo per gli altri».

