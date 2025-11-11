Olbia oltre i suoi limiti: serve una svolta societaria 

Olbia. La frase «non c’è niente che ci dà la speranza di andare avanti» pronunciata dopo lo 0-0 col Cassino da Giancarlo Favarin due giorni fa sa tanto di resa. Ma potrebbe essere anche l’ennesimo SOS dell’allenatore dell’Olbia.

Domenica il tecnico pisano ha lodato i giocatori, che nonostante le difficoltà per il caos societario e le casse vuote del club continuano ad allenarsi, a giocare e a fare risultato come nella trasferta dell’11ª giornata di Serie D. I 17 punti conquistati sinora sono davvero, parafrasando Favarin, «un bottino importante», tuttavia l’incertezza che sta caratterizzando la stagione dei bianchi rischia di vanificare tutto, condizionando il resto del campionato. Favarin è netto: «Le parole le porta via il vento, si devono fare i fatti: ci sta che martedì non ci alleniamo neanche», ha aggiunto dopo il match. Da capire a chi fosse rivolto l’ultimatum, perché l’Olbia al momento non ha dirigenti.

Del legale rappresentate Guido Surace si sono perse le tracce il 23 ottobre, giorno in cui era tornato in città per incontrare senza fortuna (dato il forfait dell’interlocutore) quel Giuseppe Pistilli che ha tenuto in scacco il club per 10 giorni, tra l’annuncio della firma del preliminare per l’acquisto e l’interruzione della trattativa da parte dello stesso imprenditore di Latina. In mezzo le reiterate promesse del pagamento degli stipendi, di cui è stato versato solo un acconto riguardante agosto. Promesse sistematicamente disattese che hanno creato non pochi malumori nello spogliatoio, con allenamenti fatti, per ammissione di Favarin, «col freno a mano tirato».

Anche la trasferta di Cassino è stata possibile solo grazie al sostegno di sponsor locali, ma non si può continuare a navigare a vista: serve una svolta a livello societario, un cambio di proprietà che garantisca all’Olbia di arrivare in fondo. Perché già arrivare al prossimo derby col Monastir, date le parole di Favarin, sarebbe una notizia.

