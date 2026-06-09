Olbia off limits, come arrivare all’Arena  

Fervono i preparativi per il concerto di Vasco Rossi a Olbia, venerdì e sabato, l’amministrazione comunale è al lavoro per garantire lo svolgimento dell'evento in totale sicurezza. Attivato il Centro operativo comunale che ha già individuato le esigenze per la corretta gestione della manifestazione musicale, ieri la prefettura di Sassari ha convocato il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per coordinare le attività necessarie a governare il movimento dei trentaseimila spettatori previsti sotto il palco e l'impatto sulla città e che, per questioni di ordine pubblico, ha anche vietato un eventuale servizio di navetta per raggiungere l'area dei concerti.

Già emessa un'ordinanza che modifica la viabilità nell'area intorno all'Olbia Arena: chiusura totale del traffico dalle 8 del 12 giugno fino a cessate esigenze, nelle vie Libia, Capo Verde, Seychelles, Ticino, Tevere, Flumendosa, Italia (nel tratto tra rotonda Italia e rotonda Europa), D'Annunzio lato mare e circolazione limitata nelle vie Guinea, Maldive e Qatar. A partire dalle 13 del primo giorno di spettacolo, senso unico di marcia su via Indonesia, direzione Pittulongu, e dalle 14 chiusa la corsia del lungomare José Maria Escrivà in direzione via dei Lidi che dalle 21 sarà off limits insieme a via Adige e via Tirso. Sospensione della circolazione di macchine e pedoni anche sulle rampe della sopraelevata direzione Palau e negli accessi dalla strada provinciale 4M, verso viale Italia. Divieto di sosta e di fermata in tutte le vie interessate e percorsi alternativi indicati dalla segnaletica, in fase di allestimento ( t.c. ).

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