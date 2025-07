Olbia, nuovi finanziatori per salvare il club 

Saldando lo stipendio di maggio entro le 14 di lunedì, l’Olbia ha buone probabilità di essere riammessa alla Serie D 2025/26, Campionato dal quale al momento è fuori per aver presentato la domanda di iscrizione incompleta delle liberatorie dei tesserati: ecco perché la proprietà svizzera sta tentando il tutto per tutto per trovare gli 80mila euro circa che mancano all’appello per onorare il pagamento. E potrebbe riuscirci.

L’aiuto arriverebbe stavolta non dal finanziatore turco Murat Yilmaz ma da altri investitori stranieri, che tornerebbero in possesso del denaro prestato quando (e se) il club gallurese sarà ceduto. Questo sarebbe, infatti, il piano di Benno Räber e soci, che prima di mettere sul mercato l’Olbia, a cui sarebbero interessate un paio di cordate non sarde, devono assicurargli la categoria. I tempi sono strettissimi, ma nell’ambiente si respira un cauto ottimismo. E pazienza se il ritardo nel saldo della mensilità arretrata costerà 5mila euro di multa e 2 punti di penalizzazione in classifica: l’alternativa, cioè l’esclusione, sarebbe un disastro per tutti, a cominciare da SwissPro, che in un anno e mezzo ha già investito un paio di milioni di euro.

Squadra e organizzazione della stagione restano in stand by, ma aumentano i giocatori pronti a rimanere. Piuttosto, la firma di Lucas Gatti, presentato a inizio giugno come prossimo allenatore dei bianchi, non è più così scontata. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione, e dalle tempistiche.

