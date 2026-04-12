Olbia, Ninni Corda si dimette dopo il naufragio di Scafati 

Scafatese 4

Olbia 1

Scafatese (3-4-3) : Leonardo; Baldan, Suhs, C. Esposito; Faiello, Calzone (49’ st Istrice), Acquadro, Sicurella (29’ st A. Esposito); Volpicelli (19’ st Palmieri), Maggio (14’ st Molinaro), Convitto (19’ st Dambros). In panchina Arlanch, Altobello, Di Santo, Guerra. Allenatore Ferraro.

Olbia (3-4-3) : Viscovo; Moretti, Anelli (1’ st Cabrera), M. Perrone; Saggia, Putzu, Biancu (34’ st Gaye), Petrone; Ragatzu (1’ st Furtado), Santi, Islam (29’ st Tomaselli). In panchina Testagrossa, S. Perrone, Marrazzo, Di Lazzaro, Oproiescu. Allenatore Livieri.

Arbitro : Spagnoli di Tivoli.

Reti : nel pt, 17’ Sicurella, 24’ (r) e 31’ Maggio, 26’ Islam; nella ripresa, 48’ Dambros.

Note : ammoniti Molinaro (S), Putzu (O). Recupero: 2’ pt-4’ st. Spettatori circa 3mila.

Olbia. L’Olbia ne prende quattro in casa della Scafatese, e a tre giornate dalla fine scivola al penultimo posto. La retrocessione diretta ora è dietro l’angolo, e al triplice fischio della sfida con la capolista, promossa con largo anticipo, arriva la notizia delle dimissioni del direttore tecnico Ninni Corda.

Un fulmine a ciel sereno, che colpisce un ambiente già molto provato. La gara di Scafati è a senso unico: trafitti al 17’ da Sicurella, i bianchi subiscono il raddoppio su rigore trasformato da Maggio al 24’. Islam accorcia le distanze, ma al 31’ sempre Maggio cala il tris e nei minuti di recupero arriva pure il poker firmato da Dambros.

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