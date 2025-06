Olbia, niente più team manager L’addio a Casula 

Olbia. La rivoluzione all’Olbia parte dal team manager. Tra le novità della stagione ci sarebbe il taglio della figura incarnata fino a fine mese da Gianni Casula, salutato ufficialmente mercoledì con un comunicato che confermava la notizia – che circolava in città da qualche giorno – dell’interruzione del rapporto lavorativo col dirigente gallurese. Dopo ben 10 anni: prima di diventare team manager, Casula, berchiddese di nascita ma a Olbia da una vita, era stato allenatore nel settore giovanile per sei stagioni.

Attraverso la nota stampa, dopo aver premesso che «l’Olbia Calcio 1905 […] non ritiene opportuno discutere pubblicamente delle prestazioni dei suoi dipendenti, per questioni di rispetto reciproco e, soprattutto, in virtù di un vigente contratto di riservatezza tra le parti», e che il club «è in una fase di riorganizzazione della sua struttura gestionale, compresa quella della squadra, con cambiamenti che interverranno anche nell’alloggio e nell’alimentazione», l’Olbia annuncia che «per la prossima stagione calcistica non è più prevista la tradizionale figura del Team Manager», aggiungendo che il contratto di Casula è «a tempo determinato con scadenza 30 giugno e, dunque, non è appropriato parlare di allontanamento o di licenziamento, quanto più di mancato rinnovo. Un fatto, questo, da cui non si può dedurre nulla sul rendimento lavorativo di una persona».

Al momento Casula, che è stato informato della decisione da Surace martedì, tace, ma secondo indiscrezioni l’ormai (quasi) ex team manager sarebbe stato sacrificato a favore di un profilo «più internazionale», per usare un termine caro alla proprietà svizzera. E questo a dispetto dei proclami di inizio mese sulla volontà di avvicinare l’Olbia agli olbiesi e al territorio cercando di coinvolgere il più possibile figure professionali del posto. A tal proposito, la società avrebbe fatto marcia indietro pure sull’allenatore dei portieri. Dopo aver annunciato di aver comunicato a Fabrizio Carafa l’intenzione di non confermarlo per la prossima stagione di Serie D, il cui campionato inizierà il 7 settembre per concludersi il 3 maggio 2026, l’Olbia si prepara a riabbracciarlo: il casting per un successore “locale” non avrebbe dato i frutti sperati, spingendo l’Olbia a rivalutare la posizione di Carafa.

