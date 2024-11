Olbia, niente da fare: i due gol di perrotta lanciano il Lodigiani 

Atletico Lodigiani 2

Olbia 1

Atletico Lodigiani (3-5-2) : Stancampiano; Paolelli, Tarantino, Petti; Malvestuto, Falilò, Spinozzi, Perrotta (23’ st Armini), Ciaramella; Ruggeri (14’ st Bellucci), Sorrentino (34’ st Sebastiani). In panchina Antolini, Zaccone, Bencivenga, Gennari, Pulcini, Giordano. Allenatore Feola.

Olbia (4-3-3) : Di Chiara; Arboleda, Marie-Sainte (24’ st Chazarreta), Pani, Yanovskyy (15’ st Bianchi); Staffa, Marroni (28’ st Totti), Cabrera (6’ st Rizzo); De Grazia, Furtado (19’ st Santi), Costanzo. In panchina Rizzitano, Rizzi, Bertini, Caggiu. Allenatore Gatti.

Arbitro : Comito di Messina.

Reti : pt 21’ Perrotta, 29’ Staffa; st 18’ Perrotta.

Note : ammoniti Petti (AL), Marie-Sainte, Furtado e Chazarreta (O). Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 180.

Lodigiani. La doppietta di Perrotta, intervallata dalla rete di Staffa, regala all’Atletico Lodigiani il primo successo casalingo e all’Olbia un’altra mazzata. Lo scontro salvezza della 10ª giornata di Serie D se l’aggiudicano i laziali, che fanno quel che c’è da fare per vincere: segnare un gol in più dell’avversario.

Padroni di casa pericolosi in avvio su palla inattiva: al 16’ Falilò colpisce la traversa su punizione, al 20’ Di Chiara si supera col doppio intervento su Spinozzi e Perrotta sugli sviluppi di un’altra punizione. Premesse del vantaggio, che arriva un minuto dopo su ripartenza con Perrotta. La gioia dei romani dura poco: prima della mezz’ora Staffa capitalizza una giocata di Furtado ripristinando la parità.

Nella ripresa Di Chiara salva il risultato neutralizzando un piazzato dell’Atletico Lodigiani, poi la difesa dell’Olbia si scioglie di nuovo spianando ancora la strada a Perrotta per il 2-1. I galluresi cercano di recuperare, Gatti getta nella mischia pure Totti ma l’unico che ci prova con convinzione, De Grazia, non basta. «È la peggior partita da quando sono arrivato: ho visto una squadra spenta, senza idee, in cui una delle poche note liete è la prova di Totti», commenta a fine gara il tecnico dell’Olbia: «Gli avversari? Mi preoccupa di più la nostra mancanza di determinazione quando devi fare gol».

RIPRODUZIONE RISERVATA