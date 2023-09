Olbia, nel porto dei record l’assalto da controesodo 

Olbia è il primo “porto di mare” della Sardegna e le banchine dell'Isola Bianca, le prime in Italia per numero di passeggeri. Il suo primato non è una novità ma i numeri del 2023 battono ogni record: secondo l'ufficio studi e statistiche dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, da gennaio a luglio sono transitati 960mila passeggeri, il 19 per cento in più rispetto all'anno prepandemico, di cui 780mila in partenza. Sono cresciuti dell’8 per cento rispetto al 2019, e cioè di 300mila unità, gli arrivi nei primi venti giorni di agosto e del 13 per cento le partenze, che sono aumentate di 270mila passeggeri. Una tendenza al rialzo preannunciata dai dati relativi al mese di luglio, comunicati della Regione: dell'oltre un milione di passeggeri transitati nei quattro principali porti sardi, più di 756mila hanno affollato le banchine dell'Isola Bianca, contando oltre 400mila sbarchi.

Il controesodo

Scelto non solo perché più vicino alle località turistiche più frequentate, il porto di Olbia è preferito per il numero sempre maggiore di corse giornaliere e che coprono distanze marine inferiori tra la penisola, soprattutto del centro nord, e l'isola. «Abbiamo scelto di sbarcare a Olbia perché raggiungere lo scalo di Cagliari da Torino sarebbe stato un viaggio della speranza», dice una coppia di giovani residenti in Piemonte ma originari di Tortolì e Guspini, dove hanno trascorso le ferie, in coda per salpare verso Livorno.

Dieci banchine, tredici navi in partenza e altrettante in arrivo ogni giorno, quattro destinazioni, Civitavecchia, Piombino, Livorno e Genova, sabato sera nella giornata di controesodo, il serpentone delle macchine per raggiungere la pancia delle navi era più lungo di sempre. «Gli imbarchi della sera sono i più affollati, le file delle auto cominciano alle 19 e durano per più di un'ora», racconta Maurizio, da tre anni addetto al servizio di instradamento che, fischietto in bocca, dirige il traffico e smista i passeggeri disorientati e bisognosi di essere rassicurati che la strada per il loro ritorno sia quella giusta. «Sono pochissimi i passeggeri che non ci chiedono informazioni», dice l'operatore, di turno insieme ad altri quindici colleghi dislocati alle porte di imbarco. Sono comunque lontani i bivacchi di qualche decennio fa e lo scalo è riuscito ad assorbire – pur con qualche disagio nel traffico in ingresso – anche l’afflusso record del 7 agosto quando, a causa di navi dirottate per il vento da Golfo Aranci e Porto Torres, e a ritardi in partenza causati dalla necessità di attendere migliaia di passeggeri bloccati nelle strade per l’incendio in Baronia, ha accolto in contemporanea 19 traghetti e 40 mila passeggeri.

I servizi

Operativo dalle 6 alle 24, il porto non dorme mai e i servizi sono efficienti. Unica pecca, manca un servizio (permanente) di guardia medica. «È un porto che funziona bene però, in occasione del viaggio di andata, quando una donna è stata colta da un attacco epilettico, ho constatato che manca un servizio di primo soccorso», confessa Roberta, in partenza per Civitavecchia. Dall'infopoint fanno sapere che il personale medico arriva (tempestivamente) su chiamata. «Tutto ordinatissimo ma sarebbe di buon auspicio rimuovere questo grande cartello che vieta l'imbarco in assenza di green pass», fa notare, ironicamente, una passeggera ferma in attesa che scorra la fila delle auto, riferendosi a un cartellone, scritto in cinque lingue, che (ancora) dà il benvenuto agli imbarchi.

