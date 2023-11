Olbia, nel mirino il Sestri Levante  

Olbia. Leandro Greco lancia la volata dell’Olbia verso il traguardo del giro di boa. «Girare a 20 punti sarebbe importante, anche se il campionato è talmente equilibrato e imprevedibile che fare una proiezione è difficile», ha spiegato l’allenatore prima di partire per Vercelli, dove i bianchi affronteranno oggi al “Silvio Piola” (12.30) il Sestri Levante.

E dove, oltre allo squalificato Motolese e ai lungodegenti Mordini e Boganini, mancherà Nanni, affaticato dopo gli impegni con la Nazionale di San Marino. «Però, stiamo facendo il nostro percorso: ci attendono partite molto importanti ma abbiamo le potenzialità per fare bene già dalla gara col Sestri levante, che potrebbe rappresentare uno step di crescita sul piano dei progressi, per la classifica e il morale», ha aggiunto Greco presentando la sfida della 15ª giornata di Serie C contro la matricola ligure, che nel Girone B, con 12 punti, segue l'Olbia a -3 e che all’ultimo turno ha subito, al pari dei galluresi, una pesante sconfitta. «Abbiamo ancora alti e bassi che non ci permettono di raggiungere quell’equilibrio emotivo che dà entusiasmo, in termini realizzativi qualcosa ci manca ma sono contento di quello che la squadra sta facendo, perché creiamo tanto», ha detto ancora Greco, che, come da copione, sulla formazione è rimasto abbottonato.

Salvo non escludere la deroga alla difesa a 4. «Ci sono tante dinamiche da considerare», ha premesso, «ma abbiamo i giocatori per giocare a 3 dietro, e Arboleda può fare il quinto, come gli è già capitato: la squadra ha nelle corde più soluzioni».

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Palomba, Bellodi, Fabbri; Dessena, La Rosa, Biancu; Contini, Corti, Ragatzu. Allenatore Greco.

