Olbia, Munar testa di serie al Challenger 

Da domenica 11 a domenica 18 ottobre, il Tc Terranova ospiterà per il quarto anno consecutivo l'Olbia Challenger Atp125, torneo di tennis internazionale organizzato da Mef Tennis Events. Tanti i tennisti che sperano di succedere nell'albo d'oro ai due francesi Kyrian Jacquet (2003) e Luca Van Assche (2025) e allo spagnolo Martin Landaluce (2024). In attesa di sapere a chi verranno assegnate le wild card, l'entry list è aperto dal davisman iberico Jaume Munar, numero 66 della classifica mondiale (con un passato da numero 33). Alle sue spalle, altri tre atleti compresi nella Top100 Atp: il britannico Jacob Fearnley (94), l'olandese Jesper de Jong (95) e il bosniaco Damir Dzumhur (100). Gli italiani sicuri di un posto nel main draw sono Stefano Travaglia (159 Atp, ex Top60), Andrea Guerrieri (169, reduce dalla qualificazione superata agli Us Open), il 2007 Federico Cinà (170, anche per lui qualificazione ok a New York) e Francesco Maestrelli (171). Tra gli outsider, occhi al serbo Laslo Djere, numero 181 della classifica mondiale, ma decisamente a suo agio in Sardegna, visto che ha raggiunto le finali a Cagliari nell'Atp250 del 2021 (sconfitto da Lorenzo Sonego) e il Challenger 175 due anni dopo (ko contro il francese Ugo Humbert). I match saranno trasmessi in chiaro da SuperTennis. «L’emozione è sempre la stessa della prima volta, con la consueta spasmodica attesa per vedere all’opera i campioni che calcheranno i nostri campi. Sappiamo che la posizione strategica nel calendario favorisce una entry list di buon livello. La città aspetta il torneo con fibrillazione e vi assicuro che se ne parla già abbastanza, nonostante manchino ancora diversi giorni. Non vediamo l’ora di cominciare», ha spiegato il presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco.

Lorenzo on fire

Lorenzo Carboni vola ai quarti del main draw maschile dell'Itf Combined in corso sui campi del Forte Village. L'algherese, accreditato della sesta testa di serie, ha superato 6-4, 6-2 Gabriele Pennaforti e oggi sfiderà il numero 1 del seeding Daniel Michalski, davisman polacco più volte vincitore su questi campi. Ai quarti anche la testa di serie n. 5 Gianmarco Ferrari, la numero 8 Andrea De Marchi, Daniele Rapagnetta e Matteo Sciahbasi. Nel femminile, sconfitta al primo turno (6-4, 6-3 dall'elvetica Marie Mettraux) Barbara Dessolis, in tabellone come lucky loser.



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