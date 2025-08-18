Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova 

Due scariche di taser, non in rapida sequenza, indirizzate verso Gianpaolo Demartis, mentre l’uomo cercava di colpire ancora i carabinieri. Due scariche attivate dal dispositivo a impulsi elettrici dopo che lo stesso Demartis è stato avvertito almeno tre volte sull’imminente utilizzo di quell’arma. È questo, in sintesi estrema, il fatto sul quale indaga la Procura di Tempio, l’episodio avvenuto la sera di sabato in via San Michele a Olbia e concluso con la morte di Demartis. l procuratore Gregorio Capasso e il sostituto Alessandro Bosco hanno iscritto nel registro degli indagati, il militare del Nucleo radiomobile di Olbia che ha usato il taser e ll capo dell’equipaggio dell’Arma intervenuto nel quartiere di Santa Mariedda. L’iscrizione è un atto dovuto (ipotesi omicidio colposo) in vista del conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Demartis, atto che avverrà giovedì mattina. Sono stati già informati del conferimento, seppure ufficiosamente, il legale della famiglia della vittima, Marco Manca, e l’avvocata milanese Maria Paola Marro, difensore dei due militari indagati. Marro è il legale di fiducia scelto dai carabinieri sotto inchiesta su indicazione del sindacato dell’Arma, Sic.

Clima pesante

L’utilizzo del taser è oggettivamente al centro di una situazione di forte tensione, all’episodio di Olbia ne è seguito un altro, anche questo, purtroppo, con esito mortale. A Genova, domenica sera, un uomo di 47 anni di origini albanesi è deceduto, l’intervento dei Carabinieri è avvenuto nella zona di Sant’Olcese. I militari sarebbero stati chiamati dai vicini di casa della vittima, che avevano sentito urla e richieste di aiuto da un appartamento. L’uomo, fuori controllo e aggressivo, sarebbe stato raggiunto da almeno due, se non tre, scariche elettriche ed è deceduto per arresto cardiaco. La Procura di Genova ha aperto una inchiesta sulla tragedia.

Scariche multiple

Anche a Olbia, come a Genova, il taser è stato usato due volte dai militari dell’Arma. La congruità della doppia scarica sarà uno dei temi delle indagini aperte dalla Procura di Tempio. Intanto è stato verificato che le persone indagate hanno seguito i corsi di addestramento per l’utilizzo di questo dispositivo. Dice l’avvocata Maria Paola Marro, legale dei carabinieri indagati: «A Olbia il taser è stato usato due volte, ma non in rapida sequenza. Una condotta corretta, quando la persona che deve essere immobilizzata non si ferma. I miei assistiti hanno agito in linea con i protocolli. Sono profondamente dispiaciuti per quanto accaduto, ma hanno operato in maniera proporzionata a tutela dell'incolumità, loro e dei cittadini. L’uso del taser - è stato scelto per evitare quello della pistola, davanti a un soggetto che non rispondeva a ripetuti inviti alla calma. Il capo pattuglia è stato aggredito e ferito al volto. Si tratta di personale esperto ed equilibrato. Siamo sereni e fiduciosi del lavoro dei magistrati di Tempio». La difesa esclude la nomina di consulenti di parte per l’autopsia.

«Vogliamo la verità»

L’avvocato Marco Manca assiste la famiglia di Gianpaolo Demartis e sta seguendo le indagini: «I miei assistiti sono sconvolti – ha detto –. Stiamo cercando di capire che cosa è successo e faremo tutti i passi necessari per arrivare alla verità dei fatti».

