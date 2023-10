Olbia, mancano posti  sul treno per Cagliari: passeggeri in rivolta  

La rivolta dei passeggeri è iniziata alle 14,30 di ieri, sulla banchina della stazione Rfi Terranova di Olbia. Una ventina di persone, esasperate, infuriate, ha preso malissimo il tutto esaurito del treno diretto a Cagliari. In pratica, nella nuova stazione Rfi olbiese c’erano più persone, con biglietto già acquistato, rispetto ai posti disponili sul treno in partenza. Quindi, quando i passeggeri rimasti a terra hanno visto le porte chiudersi è successo il putiferio. A “guidare” la rivolta contro l’overbooking di Rfi è stato un passeggero di mezza età che ha iniziato a inveire contro il personale del treno. Altri passeggeri si sono avvicinati alle carrozze, qualcuno si sarebbe anche aggrappato alle maniglie. Ma il vero atto di forza è stato del passeggero più esagitato che, stando alle segnalazioni della Polizia di Stato, è sceso sui binari e si è messo davanti al treno, impedendone la partenza. Una situazione che ovviamente ha imposto il blocco del treno e una contestuale richiesta di intervento della Polizia. La persona che ha impedito la partenza del treno è stata identificata e denunciata, ma non è escluso che anche altri passeggeri possano essere stati identificati.

Odissea ferroviaria

Il problema che è alla base della rivolta dei passeggeri in partenza per Cagliari è il numero insufficiente di posti rispetto ai biglietti che ieri sono stati venduti online. Va detto subito, non è una situazione che si verifica spesso, ma quando succede è un vero pasticcio. Perché Rfi, così prevede l’accordo di servizio con la Regione, utilizza un certo numero di vagoni (i posti sono calcolati sui flussi medi di traffico) e per aumentare la disponibilità in teoria sarebbe necessaria, di volta in volta, una comunicazione all’Assessorato regionale ai Trasporti. Un sistema cervellotico che, nella sostanza, lascia a terra i passeggeri. Ieri chi è rimasto a terra si è arrangiato attendendo le corse successive oppure ha utilizzato un autobus messo a disposizione da Rfi. Ma è stata comunque una odissea ferroviaria, una specie di corsa ad ostacoli per arrivare a Cagliari. Tra l’altro molti passeggeri erano diretti a Elmas e qualcuno temeva di perdere il volo.

Corsa a ostacoli

La domenica la linea Olbia-Cagliari è da dimenticare. Il treno, dopo la rivolta dei passeggeri, è partito con un’ora di ritardo. A Chilivani i passeggeri sono scesi dal treno (un vecchio locomotore) e sono saliti su un pullman di Rfi. Ma quando l’autista è arrivato all’altezza di Oristano ha comunicato che non poteva più proseguire, perché aveva superato il numero di ore al volante consentito. Quindi i passeggeri sono stati portati nella stazione ferroviaria di Oristano e sono saliti sul treno per Cagliari delle 18,30.

«Linea poco appetibile»

Uno dei passeggeri che ieri ha affrontato la domenica di passione, Nino Paderi, dice: «Il treno, quando è partito dalla vecchia stazione di Olbia, quella in centro, era già quasi pieno. Poi alla fermata Terranova, abbiamo visto una trentina di persone che attendevano. Troppe per i posti rimasti e penso che una quindicina siano rimaste a terra. Molti di noi avevano acquistato il biglietto online. C’era esasperazione, soprattutto di chi si stava muovendo per ragioni di lavoro o aveva un aereo in serata a Elmas». Gianluca Langiu, di Cisl Trasporti, conosce bene la situazione della stazione Terranova e commenta: «Il problema è che non è mai stato affrontato il problema di fondo, ossia rendere appetibile questa linea e quindi dotarla di posti e di servizi adeguati. Così si verificano fatti come quello che ha provocato la reazione dei passeggeri».

