«Olbia made in Usa? Possibile» 

Olbia. Alessandro Marino non molla. «Il messaggio che vorrei arrivasse è che io ci sono», ha sottolineato il presidente dell’Olbia ieri, in un incontro con la stampa convocato per chiarire alcuni punti.A partire dalle voci sulla vendita del club successive alla nota (di un mese fa) in cui si diceva disponibile alla cessione.

I soci americani

«Ci sono state cinque manifestazioni di interesse di investitori, per lo più americani, che considerano l’Olbia appetibile, ma cedere il club o accogliere nuovi soci non significa che debba andare via», ha spiegato il massimo dirigente dei bianchi. «A ben vedere i soggetti interessati, sia privati che fondi, hanno posto come condizione che io rimanga: passerei dall’essere factotum e socio di maggioranza a presidente socio di minoranza, che significherebbe una gestione più serena dell’azienda e poter investire in progetti di crescita infrastrutturali e in capitale umano, e spero che la cosa si concretizzi. Se tuttavia non dovesse accadere prima dell’iscrizione al campionato, se ne riparlerebbe a dicembre: da luglio saremo focalizzati su ritiro e mercato», ha detto ancora Marino. «Poi, se arriva quello che mi dice di farmi da parte cercherei di garantire al club un futuro migliore, ma a oggi quest’offerta non c’è».

Nessuna provocazione, in quella nota, nei confronti di chi l’ha contestato per i risultati della squadra. «Ma un ridimensionamento dell’entusiasmo alla fine di una stagione in cui ero stato sottoposto a ritmi intensi, questo sì», ha ammesso il presidente. «In fondo da ottobre erano cambiate molte cose: i risultati della squadra sono andati in crescendo, tanto da aver registrato il girone di ritorno migliore della mia gestione, e i tifosi si sono avvicinati. Quando ho manifestato il mio disappunto è perché nelle difficoltà sono stato preso di mira per qualcosa che non aveva a che fare né con la malafede, né col disimpegno. Si possono sbagliare delle scelte, ma mi pare di aver dimostrato negli anni all’Olbia, in cui ho messo da parte tante priorità personali, di saper mantenere le promesse fatte, come la Serie C e un grande settore giovanile. Quanto allo lo stadio, ci sto provando con tutte le forze: c’è il progetto preliminare, ma per andare avanti servono le risorse».

Conti in equilibrio