Olbia macina record, più 11 per cento nella bassa stagione 

Se tirare bilanci frettolosi potrebbe apparire prematuro confermare un trend positivo, che parla di numeri in costante crescita, non lo è affatto. Parliamo del porto Isola Bianca, dove anche la cosiddetta “bassa” stagione alza la testa mostrando numeri di tutto rispetto: da gennaio a maggio, infatti, lo scalo olbiese, secondo i dati dell’AdSP del mare di Sardegna, ha registrato complessivamente 579.000 passeggeri, un più 11% rispetto al 2023. Un dato che diventa ancora più macroscopico se messo a paragone con le cifre prepandemiche, ampiamente superate: rispetto al 2019 la crescita di quest’anno si attesta su un più 33%.

Collegato con Livorno, Genova, Piombino e Civitavecchia lo scalo gallurese fa registrare, in un anno, oltre cinquemila movimenti; nei mesi estivi sono tra le dieci e dodici navi quelle che attraccano giornalmente alle banchine di Isola Bianca. Più che un assaggio di stagione turistica quello di domenica scorsa con la prima vera giornata dei record: otto navi passeggeri, in arrivo e partenza, e tre navi da crociera, tutte contemporaneamente in porto. Crociere che continueranno a rispettare il fitto calendario di accosti al netto di alcune criticità che si sono riscontrate che hanno costretto alcuni giganti dei mari ad optare per altri approdi: sono infatti ancora in corso i lavori per livellare punti critici di fango nella canaletta di accesso al porto, il progetto del dragaggio è pubblicato sul sito del Mase. Di fatto, con gli interventi in corso d’opera, la Costa Pacifica, già dirottata più volte, martedì prossimo sarà ancora una volta in rada a Golfo Aranci: porto, collegato tutto l’anno con Livorno (ma ci sono corse stagionali con Bastia e Nizza e, recentemente annunciata per luglio e agosto, anche una tratta per Genova) che se può gioire dell’arrivo inaspettato di turisti d’altro canto fa registrare un leggero calo, circa l’otto per cento, nel periodo gennaio-maggio: tradotto in numeri si tratterebbe di circa 5000 passeggeri in meno rispetto al 2023. Tra le cause anche le diverse cancellazioni improvvise della Corsica Ferries; bruschi stop non senza disagi per l’utenza che per arrivare nell’Isola, si è vista costretta a raggiungere altri porti, sostenendo ore di macchina e sacrificando giorni di vacanza. Una situazione che, pare, stia lentamente tornando alla normalità.

