Olbia, l’ultimo sforzo per completare l’impresa 

Olbia. Vittoria di squadra con perle dei singoli. Il 4-0 dell’Olbia all’Alessandria in una formula. Quella perfetta, che ha permesso alla squadra di Roberto Occhiuzzi di aggiudicarsi lo scontro diretto del “Nespoli” e di conquistare 3 punti salvezza pesanti. A 3 giornate dalla fine del campionato di Serie C i bianchi hanno 38 punti in classifica e sono a +4 sui playout. Merito di una partita controllata nel primo tempo e capitalizzata nella ripresa con le doppiette di Daniele Dessena e Daniele Ragatzu.

L’allenatore

«Aspettare il momento giusto ha fatto la differenza: abbiamo spesso dominato nel gioco e alla fine il gol è arrivato con due doppiette importanti anche per gli autori. Dessena ha il gol nelle sue corde e io gli chiedo l’inserimento sul cross dall’esterno; quanto a Ragatzu sono felice che abbia superato il suo record personale all’Olbia, ma ha fatto pure un lavoro tattico importante, di sacrificio e diagonali in mezzo al campo», ha spiegato l’allenatore nel post partita: «Era forse la gara più difficile delle ultime, che ho vissuto con intensità ma con la consapevolezza che sbloccando il risultato avremmo messo in difficoltà l’avversario. La prestazione dei ragazzi conferma che c’è attenzione nei confronti del lavoro svolto in settimana, da replicare in partita per determinare le gare». Giovedì si gioca con la Recanatese: «Gli ultimi gradini sono i più difficili», chiude Occhiuzzi, «ma andiamo a Recanati sapendo di avere ancora 9 punti a disposizione per conquistare una salvezza che fino a poco tempo fa sembrava un sogno».

I giocatori

Senza abbassare la guardia. «Finché non c’è la matematica, non possiamo dirci tranquilli», ha sottolineato nel post partita di sabato Dessena. «I miei gol? L’importante era vincere. Sentivamo la partita ma in campo si è vista una squadra che aveva preparato bene la partita e sapeva quello che voleva. Ce la godiamo come frutto di quanto fatto non dal singolo ma dalla squadra, e per questo vorrei ringraziare il mister e lo staff tecnico», ha detto l’ex capitano del Cagliari: «Hanno il senso di appartenenza di chi dice che quando si vince è merito dei giocatori e quando si perde è colpa dell’allenatore, ma in realtà è giusto che questo risultato se lo goda anche il mister».