olbia, l’illusione dura cinque minuti: va in vantaggio poi la nocerina la ribalta 

Olbia 2

Nocerina 3

Olbia (3-5-2) : Viscovo; Anelli, Congiu (1’ st Petrone), M. Perrone (35’ st Buschiazzo); Cubeddu (28’ st Moretti), Saggia, Mameli (28’ st Marrazzo), Cabrera (20’ st Islam), Putzu; Deiana Testoni, Santi. In panchina S. Perrone, Di Lazzaro, Cassitta. Allenatore Livieri.

Nocerina (3-4-3) : Wodzicki; Russo (16’ st Lupi), Tazza (26’ st Guifo), Morales; Kernezo (38’ st Sorgente), Giannone, Palma, Nunes; Opoola (24’ st Morrone), Simeri, Desiato (28’ st Castaldi). In panchina Sorrentino, Barbaro, Van Ransbeeck, Diop. Allenatore Fabiano.

Arbitro : Ferrara di Roma 2.

Reti : pt 17’ Deiana Testoni (r), 22’ Simeri (r), 23’ Opoola, 45’ Kernezo; st 50’ Guifo (a).

Note : espulso tra primo e secondo tempo Corda, direttore tecnico dell’Olbia. Ammoniti Saggia, Perrone, Congiu, Putzu, Mameli, Anelli, Marrazzo, Islam (O), Wodzicki e Tazza (N). Recupero: 4’ pt-5’ st. Spettatori 759.

Olbia. Se la crisi societaria dell’Olbia sembra superata, quella di risultati continua con la sconfitta subita ieri dalla Nocerina nella quinta giornata di ritorno di Serie D.

Campani a segno al Nespoli 3-2 in un match che, al netto delle assenze di Furtado (squalificato) e Ragatzu e Biancu (non convocati), i bianchi approcciano bene passando in vantaggio: al 14’ un contatto in area tra Cabrera e Palma manda sul dischetto Deiana Testoni che non sbaglia. Però poco dopo, al 22’, replica ancora dagli 11 metri Simeri che trasforma il penalty ottenuto per un fallo di Perrone. Altri 60 secondi ed ecco il sorpasso della Nocerina firmato da Opoola e, prima dell’intervallo, il tris di Kernezo.

La ripresa corre via tra sostituzioni, falli e proteste. I galluresi provano a riaprire la partita e accorciano le distanze grazie all’autogol di Guifo, ma è già il 95’ e l’esito della sfida non cambia.

Nel post partita intervengono Flavia Fiore, amministratrice unica dell’Olbia, Corda e Livieri per assicurare che la squadra si salverà. E che da questa settimana cambierà la musica con nuovi innesti. In formazione e ai piani alti.

