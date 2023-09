olbia, le ragioni del crollo nel derby 

Dallo tsunami Torres non si salva nessuno: da capire se è tutto merito dell’avversario o se nello 0-3 del “Nespoli” l’Olbia ci ha messo del suo. Per poter rappresentare lo step di crescita intravisto a posteriori da Leandro Greco, il derby della 3ª giornata di Serie C meriterebbe un’approfondita analisi.

Subito in campo

Peccato che domani (ore 18.30) si torni a giocare in casa dell’Arezzo e che il tempo per radiografare la sfida con i sassaresi sia poco o nullo. Ieri, a neanche 24 ore dal derby, i bianchi erano in campo per preparare il match: oggi la partenza per la Toscana. Non a caso sabato sera l’allenatore dell’Olbia ha suggerito: «Pensiamo a preparare la partita cercando di ripartire dalle cose che ci hanno fatto fare i 6 punti». Superare la batosta non significa dimenticarla: che sia di lezione a quelli che dopo i successi su Cesena e Vis Pesaro hanno immaginato una stagione da tappeto rosso. Ma resettare e provare a ripartire dai punti forti aiuterà ad approcciare meglio la prova di Arezzo nella quale Greco non potrà contare, come contro la Torres, su Mordini in difesa e Dessena a centrocampo. Alle prese con un infortunio muscolare, il primo rischia almeno un mese di stop ma pure l’ex capitano del Cagliari non se la passa bene. «Ha avuto un problema al ginocchio, nelle prossime ore valuteremo con precisione», ha spiegato il tecnico dei galluresi. Intanto, i 20enni Montebugnoli e Incerti che li hanno sostituiti, non hanno fatto malissimo, risultando tra i meno peggio col portiere Rinaldi.

Percorso a tappe

Per il resto, al netto dello strapotere rossoblù, nella notte del “Nespoli” si salva poco. In difesa, Bellodi e Motolese sono riusciti ad arginare l scorribande di Scotto, Fischnaller e Diakite fino all’errore di Zanchetta, che a ridosso dell’intervallo ha spianato la strada al primo per lo 0-1, mentre a destra Arboleda perdeva il duello con Liviero e causava il rigore dello 0-2. In mediana, Biancu ha provato più volte, senza fortuna, a far ripartite l’azione, verso un attacco nel quale Ragatzu - perfino lui - girava a vuoto come Contini. Infine Nanni, che quando ha avuto la palla dell’1-1 l’ha sprecata. «Un errore che ha confermato che non era serata», ha sottolineato Greco. I cambi nella ripresa non hanno sortito l’effetto sperato. «Siamo una squadra giovane ma non dev’essere un alibi: loro sono stati bravi ma noi abbiamo rinunciato a essere noi stessi e a costruire il gioco, siamo mancati sulle seconde palle e sullo scegliere meglio quando andare in verticale e quando palleggiare», è il rammarico dell’ex Roma. «L’approccio, però, non è stato superficiale: ci tenevamo troppo, e capita, quando è così, che venga fuori una partita come questa, della quale sono responsabile. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto e pensare a ripartire: abbiamo iniziato forte, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal percorso che ci aspetta».

RIPRODUZIONE RISERVATA