Olbia, l’addio dopo la salvezza per Ze Maria 

Aver salvato l’Olbia non basta: Ze Maria non rientra più nei piani del club, e il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato. A comunicarglielo ieri, in occasione dell’ultimo pranzo con la squadra prima del rompete le righe, il presidente Guido Surace in persona.

L’ufficialità è arrivata invece nel tardo pomeriggio, insieme ai ringraziamenti «per il lavoro, l’impegno e i risultati ottenuti, sotto la sua guida la squadra ha compiuto notevoli progressi e ha conquistato i punti necessari per assicurarsi una posizione a metà classifica». E all’annuncio che il successore sarà presentato nelle prossime settimane. Salvo ripensamenti, l’avventura in Gallura dell’ex terzino, arrivato a metà novembre al posto del dimissionario Lucas Gatti, subentrato a sua volta all’esonerato Marco Amelia, termina qui, dopo 23 partite in cui i bianchi hanno collezionato 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, chiudendo a quota 42 in classifica e ottenendo una salvezza diretta in Serie D tutt’altro che scontata al termine di una delle stagioni più travagliate della storia ultracentenaria del club, che proprio l’anno scorso, di questi tempi, retrocedeva tra i dilettanti dopo 8 anni consecutivi in Serie C.

Pare che il presidente non abbia gradito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico brasiliano alla vigilia e dopo l’ultima gara di campionato con la Gelbison, e in particolare le critiche rivolte alla società sulla gestione della stagione e i ritardi nel pagamento degli stipendi, che avrebbero minato, secondo Ze Maria, la serenità dell’ambiente, rimandando la salvezza all’ultima giornata. «Ho detto ai giocatori che questa era la mia ultima partita con l’Olbia, perché non sono abituato a lavorare in certe condizioni», ha annunciato Ze Maria nel post gara con la Gelbison. «Nessuno è venuto a parlare con me in questi giorni sapendo che ero arrabbiato per tante situazioni. Per rimanere», ha aggiunto, «dovrebbero cambiare molte cose e la società lo sa, ma non penso che cambieranno».

Già lunedì le esternazioni dell’ex Inter erano state al centro di un duro confronto con Surace e il suo sodale Benno Raeber. Mercoledì al “Nespoli” l’allenatore ha guidato l’Olbia nel quadrangolare di beneficienza vinto contro il Tavolara. E quella è stata la sua ultima panchina all’Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA