Olbia, la strada è giusta: «squadra in crescita» 

Olbia. Se a caldo lo 0-0 col Cassino poteva andar bene all’Olbia perché colto contro la prima della classe, imbattuta dalla prima di campionato, e perché dava continuità alla vittoria con l’Anzio e al pareggio col Monterotondo, a turno completato il risultato della 6ª giornata di ritorno di Serie D fa rabbia.

L’analisi

Ai numeri dell’anticipo del “Nespoli”, dove i bianchi hanno avuto più occasioni del Cassino, “protetto” da un portiere, Stellato, che guida la migliore difesa del girone, si aggiungono quelli di una classifica in cui con 24 punti la squadra di Zé Maria conferma il tredicesimo posto e il miglior piazzamento nei playout, ma anche il gap dalla salvezza diretta (-3). Mentre le giornate per tirarsi fuori dalla zona retrocessione diminuiscono e dietro le antagoniste accorciano le distanze.

«In un combattimento di boxe avremmo vinto noi: purtroppo la palla non è entrata, per cui facciamo che il risultato ci va bene», ha ammesso a fine gara Zé Maria. «La squadra sta crescendo: quando non vinciamo l’importante è non perdere, che è quello che stiamo facendo», ha aggiunto prima di abbandonare la sala stampa del “Nespoli”, dove ha lodato i suoi giocatori «per lo spirito di sacrificio e la voglia di tirarsi fuori da questa situazione».

Il mal di trasferta

Invertire il trend in trasferta, dove l’Olbia ha una media punti di 0,83 contro l’1,27 interno, sarà fondamentale a partire dal match con la Paganese, quinta e imbattuta in casa. Ripetendo la prestazione di sabato. «È stata una buona partita, di qualità e quantità: loro hanno dimostrato perché sono primi, partendo fortissimo e mettendoci in difficoltà con palle lunghe, cross e su angolo, ma poi ci siamo organizzati e abbiamo raddrizzato la partita creando di più», ha sottolineato Zé Maria. «Il loro portiere ha fatto due parate importanti nel primo tempo e nel secondo: bravi noi ad arrivarci e lui a difendere la sua porta».

