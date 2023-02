Olbia, la salvezza diretta è a -3 

Olbia. Con le unghie e con i denti. E con un pizzico di fortuna, grande assente, insieme ai gol, in una stagione nata per i playoff e trasformatasi in una lotta per la sopravvivenza.

Il successo

È così che l’Olbia ha battuto sabato in trasferta il Fiorenzuola. Con un risultato striminzito, maturato dal dischetto a inizio ripresa, quando Ragatzu ha trasformato il rigore ottenuto da Contini per un “mani in area” di un giocatore avversario, e difeso strenuamente fino al triplice fischio. Poco prima gli emiliani avevano colpito la traversa. Poco dopo lamentavano un calcio di rigore, non ottenuto, mentre nel finale i bianchi sfioravano il raddoppio con Corti. «È stato un successo che abbiamo voluto fortemente. Potevamo chiudere la gara con il 2-0, ma quello che mi piace sottolineare è lo spirito battagliero che la squadra ha mantenuto dal primo all’ultimo minuto: dobbiamo capire che per raccogliere il massimo serve saper soffrire in ogni momento della gara, respingere i pericoli, reagire e stare sul pezzo», ha sottolineato nel post partita l’allenatore Roberto Occhiuzzi. «Volevo vedere una reazione sulla capacità di saper soffrire nei momenti più duri, anche perché quando si arriva da tante prestazioni positive, a eccezione di quella di martedì con la Fermana, e si sono raccolti più complimenti che punti, c’è bisogno di portare la gara su binari più pratici».

Il cammino

Com’è accaduto al velodromo “Attilio Pavesi”, dove i galluresi hanno conquistato la quarta vittoria nel campionato di Serie C che vale quota 23 in classifica e il -3 dalla salvezza diretta. Nella consapevolezza che, a 12 giornate dalla fine, non è che un primo piccolo passo verso la conferma della categoria. Col trittico con Virtus Entella in casa, Ancona fuori e il derby con la Torres al “Nespoli” che chiuderanno un febbraio molto caldo. «Devo fare un plauso ai ragazzi: questo è un gruppo che ha un cuore grande e che sta già pensando alla prossima battaglia contro l’Entella», ha aggiunto il tecnico, che in settimana, dopo la sconfitta con la Fermana, undicesima del torneo, è stato vicino al divorzio con l’Olbia. Sabato contro la terza della classe, reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite, sarà molto dura. Ma sono queste le sfide che esaltano l’Olbia. Senza contare il peso che potrebbe avere battere una “big” in questo momento.