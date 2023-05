Olbia, la grande festa 

Sulla esistenza storica di San Simplicio non vi sono dubbi. La Passio del XII secolo, redatta dai monaci Vittorini di Marsiglia, lo presenta come vescovo e martire sotto Diocleziano nel 304. Olbia e la Gallura lo scelsero come loro santo protettore. Secondo una tradizione locale, parte del corpo di San Simplicio sarebbe stato gettato in marevicino all’isolotto di Tavolara. Videolina trasmetterà in diretta, alle 11.20, la solenne messa, presieduta dal vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti insieme ai sacerdoti della Diocesi. Il coro Lorenzo Perosi di Olbia eseguirà i canti liturgici. Nel pomeriggio, la grande festa folk. Videolina seguirà in diretta anche la processione delle 17.45, durante la quale i gruppi si esibiranno in canti e balli. Il comment o a cura di Giuliano Marongiu. Regia Beppe Passavanti.