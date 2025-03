Olbia, la crescita è costante  spinta dalla presenza dei giovani «Lavoro e qualità della vita» 

Cresce da settant’anni e per ora non si ferma anche se le culle iniziano a svuotarsi: Olbia resta l’unica delle maggiori città sarde a crescere e anche per il 2024 si è attestata tra le prime quaranta in Italia per variazione positiva della popolazione. Un polo di attrazione per nuovi residenti legato alla vivacità economica e alla capacità di attrarre forza lavoro che alimenta la fascia di popolazione attiva e di riflesso le famiglie. Così anche se i morti superano i nati, la città gallurese è la più giovane della Sardegna e il dato più rilevante probabilmente non è quello dei quasi 63 mila residenti attuali (con un aumento dello 0,21 per cento) ma le fasce giovani che la vedono al terzo posto nell’Isola.

«Qualità della vita»

Il sindaco Settimo Nizzi sintetizza le ragioni della crescita in tre punti: qualità della vita, felice posizione geografica e dinamicità imprenditoriale. Senza dimenticare il fattore Aga Khan che quel processo l’ha innescato. Nell’elaborazione dell’ufficio di statistica del Comune sui dati Istat, nel 1951 Olbia aveva appena 14.601 abitanti, 6500 in meno di Alghero. Da allora la crescita è stata sempre costante con una media di 6500 abitanti in più ogni dieci anni. L’incremento maggiore, tra il 1981 e il 1991, anni del boom edilizio, con oltre diecimila abitanti in più.

«Ci sono diversi elementi per spiegare l’attrattività», commenta Nizzi: «Abbiamo lavorato su diversi fronti per cercare di migliorare la qualità della vita e siamo sicuramente favoriti da madre Natura per la posizione geografica che ci rende facilmente raggiungibili dal resto d’Italia e d’Europa. Come amministrazione comunale cerchiamo di creare un ambiente favorevole per le imprese dando risposte in tempi celeri agli imprenditori privati che investono in città. In generale, c’è un clima di accoglienza verso chi arriva per investire o per lavorare».

L’hinterland

La tendenza consolidata è quella di una crescita che si allarga ai comuni vicini e non solo costieri. Paesi tranquilli che hanno come valore aggiunto la vicinanza alla città e la disponibilità di case a costi accettabili, merce rara a Olbia. È il caso di Telti, Loiri Porto San Paolo, Monti che crescono e Berchidda che resta stabile. Merito, per le ultime due, soprattutto del completamento della Sassari-Olbia che consente di raggiungere la città, con il porto e l’aeroporto, in tempi rapidi.

Un esercito di giovani

Nelle prospettive di crescita c’è un esercito di quasi undici mila giovanissimi, una percentuale del 17,64 per cento di under 19 (Sassari, Nuoro e Quartu superano di poco il 14, Cagliari non arriva al 13), superiore alla media nazionale. Olbia è, in numeri assoluti, la terza città sarda per popolazione sotto i 19 anni e tra i 30 e i 50 anni. Dato che impone strategie diverse dal resto dell’Isola. «Negli ultimi anni abbiamo investito molto nell’edilizia scolastica con nuovi plessi, – prosegue Nizzi – e ora siamo a posto con tutti gli edifici di competenza comunale e si va verso la realizzazione del nuovo polo per l’istruzione superiore. Ma soprattutto abbiamo voluto investire su una scuola internazionale e il polo universitario per dare maggiori possibilità ai nostri ragazzi».

