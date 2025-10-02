Olbia, intrigo sulla cessione 

Olbia. Nel pomeriggio di ieri l’accordo per la cessione dell’Olbia sembrava cosa fatta. Poi, non lo era più. Di certo, non con Roberto Sulas: l’imprenditore edile che stava trattando l’acquisizione del 70 per cento delle quote in mano alla società SwissPro, nel riserbo assoluto e col beneplacito dei soci di minoranza (l’ex presidente Alessandro Marino e Gian Renzo Bazzu), ha deciso di uscire allo scoperto per fare chiarezza.

Marcia indietro

E l’ha fatto in serata, rinunciando ufficialmente all’acquisto del pacchetto di maggioranza del club e avvertendo la piazza sul rischio fallimento. «Dopo quasi un mese di lunga e complessa trattativa», spiega Sulas, «avevo deciso di compiere un gesto di puro amore verso la mia terra arrivando a presentare un’offerta che, a mio avviso, superava di gran lunga il valore reale del club: 700mila euro, oltre all’assunzione dei debiti societari di cui, purtroppo, non ho mai potuto conoscere l’entità effettiva». Secondo le stime, si tratterebbe di una cifra intorno ai 4 milioni di euro.

Il comunicato

«Nonostante le mie richieste», prosegue il 46enne, di casa in Svizzera, «non è mai stata concessa alcuna visione chiara e trasparente della situazione debitoria da parte della maggioranza al comando del club. Avevo già trovato la disponibilità e il sostegno della minoranza», rappresentata da Marino e Bazzu, «pronta a collaborare per provare a salvare una società in una situazione drammatica ma ancora carica di storia e significato per la città e per tutto il territorio. Purtroppo ritengo che non ci siano più le condizioni per arrivare a una conclusione positiva».

Il rischio

Poi Sulas, che si dice «profondamente dispiaciuto», aggiunge di aver saputo «da più fonti attendibili», non specificate, di un possibile arrivo di «istanze di liquidazione giudiziale» che, se si basassero su elementi certi e veritieri, potrebbero sfociare nella fine della società. Solo ipotesi al momento, e di certo ieri al Tribunale di Tempio non risultava nulla di tutto questo. Resta da capire come si evolverà la situazione e come replicherà l’Olbia, mentre ai giocatori che lo chiamavano nei giorni scorsi per il pagamento dello stipendio di giugno Guido Surace, dimessosi dalla presidenza ma di fatto ancora amministratore del club, chiedeva di avere pazienza, sostenendo che la cessione era vicina e le mensilità arretrate sarebbero state onorate.

Le casse

Intanto le casse sono sempre più vuote e domenica al Nespoli per la 6ª giornata di Serie D arriva il Latte Dolce, che l’Olbia affronterà con diversi acciaccati e senza Islam, convocato dalla Nazionale del Bangladesh per le qualificazioni alla Coppa d’Asia.

