«Olbia in ritardo, la situazione è difficile» 

Olbia. Niente di meglio di un uomo esperto e dalle idee chiare per ripartire: al debutto davanti alla stampa per la sua seconda volta a Olbia, Giancarlo Favarin conferma la sua fama. Ieri il tecnico pisano s’è presentato al “Nespoli” insieme a Riccardo Pecchi, che sarà il club manager dei bianchi nel prossimo campionato di Serie D occupandosi anche di calciomercato.

«La situazione è complicata, ci vogliono persone che abbiano fame», ha sottolineato l’ex calciatore di (tra le altre) Siena, Benevento e Salernitana, fortemente voluto a Olbia da Favarin, che ha esordito, invece, così: «Tornare è stato il mio primo obiettivo dal momento che è emersa la possibilità. La situazione è difficile, però ho avuto garanzie dalle persone che si stanno impegnando per risolverla che cercheranno di portare l’Olbia dove merita». Poi il tecnico è passato al campo: «Siamo un pochino in ritardo rispetto alle avversarie, ma nella mia modesta carriera qualche situazione del genere l’ho vissuta e per fortuna, toccando ferro, è finita sempre bene. Ora dobbiamo pensare a mettere in piedi la squadra e a farla partire: servono giocatori che sappiano sacrificarsi, con le motivazioni giuste, perché il girone è più tosto dell’anno scorso. Io sono venuto subito senza farne una questione di contratti: vorrei giocatori che ragionino allo stesso modo».

Intanto, si riparte da Ragatzu, Biancu e Buschiazzo. «Tre giocatori importanti che possono essere la base di questa squadra», ha spiegato Favarin: «Bisogna puntellare la rosa con giocatori che parlino la loro stessa lingua e under all’altezza della situazione, e guadagnare velocemente la condizione per poter affrontare il campionato: il preparatore atletico dovrà essere bravo a far partire la squadra non tanto appesantita ma neppure troppo leggera». Come giocherà l’Olbia di Favarin è presto detto. «Tendenzialmente il sistema di gioco che ho in mente è il 3-4-2-1, poi dipenderà dalla collocazione degli under», conclude l’allenatore, che sarà supportato dallo staff tecnico dell’anno scorso e svelerà nei prossimi giorni il nome del suo vice.

Infine la preparazione precampionato, che si svolgerà a Loiri, dove ieri è andato in scena il primo allenamento del Favarin bis con i pochi giocatori (una dozzina) disponibili tra cui Staffa, tornato in squadra.

